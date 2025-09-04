Envie d'un spectacle son et lumière dans votre salon, en toute élégance ? La Harman Kardon Aura Studio 5 est l'enceinte qu'il vous faut. Son design hors du temps et ses effets d'éclairage en font un objet design dans votre domicile.
Harman Kardon dévoile la Aura Studio 5, une enceinte de salon offrant une belle qualité audio, mais également des effets lumineux. Ce modèle, qui succède à la gamme Aura Studio, se distingue par une architecture acoustique repensée. Son système d'éclairage dynamique réchauffe l'ambiance de votre domicile, l'idéal à l'approche de l'hiver.
Du son de qualité et un système lumineux ingénieux
La Aura Studio 5 intègre une architecture 3 voies, composée de six haut-parleurs large bande, d’un caisson de basses dédié et d’un tweeter. Grâce à la technologie Constant Sound Field d’Harman, l’enceinte propose une clarté audio constante selon le fabricant. Cette configuration permet une immersion audio adaptée à différents types de contenus (musique, podcasts, …).
L’enceinte se distingue aussi par un système de projection lumineuse multi-couches. Ce dernier est capable de diffuser des effets visuels synchronisés avec la musique. Cinq thèmes inspirés de la nature (Ocean, Aurora, Blossom, Sunrise, Fireplace) sont disponibles. Ainsi, l'enceinte projette des couleurs et des mouvements sur les murs, le plafond ou autour du dôme transparent.
Les utilisateurs peuvent ajuster les modes lumineux, fixes ou dynamiques, via l’application Harman Kardon ONE, pour une personnalisation selon leurs préférences.
Un design sobre et des fonctionnalités avancées
La Aura Studio 5 conserve le dôme transparent emblématique de la gamme. Les lignes sont toutefois affinées ici, mais les matériaux premium sont conservés. Son look se loge facilement dans tout type d'intérieur, en faisant une enceinte sobre et design.
L’enceinte est compatible Bluetooth et supporte la connexion stéréo ainsi que la connexion multi-enceintes via Auracast. Ceci permet de diffuser un même son dans plusieurs pièces. L’application dédiée permet de régler les paramètres audio et lumineux, pour une expérience adaptée au moment souhaité par l'utilisateur.
Prix et disponibilité
L’Aura Studio 5 sera commercialisée à partir de novembre 2025 sur le site officiel de Harman Kardon, au prix de 329 €.