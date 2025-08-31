La Sonoro Avanton, nouvelle enceinte de la marque, sera disponible courant octobre. Connectée à divers services de streaming musicaux, elle pourra aussi se piloter via une appli dédiée. Ce bébé de 8 kilos sur la balance devrait séduire les amateurs de son.
Sonoro, expert des enceintes haut de gamme, dévoile l’Avanton : une enceinte de salon au design compact, moderne et audacieux, fidèle à l’ADN de la marque. Performante, elle s’adresse aux mélomanes exigeants… mais avec un budget adapté.
Un design soigné, une connectivité complète
La Sonoro Avanton ne réinvente pas la roue par rapport aux autres enceintes de la marque. Sa façade en aluminium, découpée au laser, semble suspendue grâce à un joint creux intégré dans un coffret en bois poli à la main et laqué.
Le système intègre un caisson de basses et quatre haut-parleurs. Ces derniers sont complétés par la fonction Dynamic Bass pour une restitution optimisée des basses fréquences.
La Sonoro Avanton propose plusieurs modes de connexion, avec une connectivité riche :
Filaire : HDMI (ARC), USB-A, USB-C (avec fonctions de chargement et de lecture), AUX-in et entrée optique numérique.
- Sans fil : Wi-Fi, Bluetooth bidirectionnel (compatible Auracast), Apple AirPlay et Google Cast.
L'enceinte permet également l’accès à la radio FM, à la radio numérique, à la radio Internet, ainsi qu’à divers services de streaming, dont Spotify Connect, Napster, Amazon Music HD, Qobuz Connect, Deezer et TIDAL Connect.
Du haut de ses 8 kilos sur la balance, la Sonoro Avanton mesure 26 cm de profondeur, pour 51 cm de large et 14 cm de haut.
Un écran couleur et une interface pratique
Cette Sonoro Avanton se distingue par son interface utilisateur claire et son écran couleur de 4 pouces de diagonale (10,2 cm).
La navigation s’effectue directement sur l’appareil via des touches d’accès rapide ou à distance grâce à la télécommande fournie. Une application dédiée, Sonoro audio, permet de contrôler l'appareil à distance.
Prix et disponibilité
La Sonoro Avanton sera commercialisée début octobre 2025 chez les revendeurs spécialisés au prix public conseillé de 1 199€. L'enceinte sera disponible en blanc mat avec façade argentée, ou noir mat avec façade noire. Une autre version graphite mat avec façade argentée devrait être disponible courant novembre 2025.