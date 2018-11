Radio numérique : les grandes stations de radio françaises candidates à la techno DAB+

Candidatures de l'ensemble des grandes radios privées

La France à la traîne par rapport aux autres pays d'Europe

Source : Les Echos

Le 21 novembre 2018, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) lançait un appel à candidatures auprès des radios françaises, pour l'obtention d'une des 24 fréquences liées à la technologie DAB +, la. Une manifestation couronnée de succès, puisque les principaux groupes de média ont répondu.En effet, parmi les candidatures reçues, on note la présence de radios telles que RTL, RTL 2, Fun Radio, RMC, Europe 1, RFM, Virgin Radio, ou encore Radio Classique. En d'autres termes, lesont manifesté leur intérêt pour l'obtention d'une fréquence de radio numérique terrestre.Cette technologie, désormais appelée), doit leur permettre de couvrir une plus grande partie du territoire, en particulier sur toutes les grandes villes et les grands axes routiers et autoroutiers. De plus, elle offrira une meilleure continuité du signal, et donc un meilleur confort d'écoute pour les auditeurs.Avec de tels avantages, comment se fait-il que la technologie n'ait pas auparavant suscité un engouement supérieur ? En réalité, le problème était d'ordre financier. Jusqu'à présent, les radios privées n'étaient pas vraiment enclines à investir dans le DAB +, lui préférant alors la diffusion par Internet. Mais en visant désormais les grandes villes et les axes routiers majeurs, le CSA les a donc convaincues de la rentabilité de l'opération.Cette évolution devrait permettre à la France desur ses voisins, en ce qui concerne la radio numérique. En effet, en 2017, la technologie ne couvrait que 19 % de la population, contre 97 % au Royaume-Uni et 96 % en Allemagne. Sans parler d'autres pays européens, comme la Norvège, qui ont tout bonnement délaissé la bande FM, au profit du numérique.