Avec cette opération, le groupe sud-coréen intègre dans son escarcelle des poids lourds de l’audio haut de gamme. Denon, marque japonaise spécialisée dans les amplificateurs home-cinéma, Marantz, reconnu pour ses composants hi-fi haut de gamme, et Bowers & Wilkins, fabricant britannique d’enceintes et de casques premium, rejoignent ainsi des noms comme JBL, AKG ou Arcam, acquis quelques années plus tôt.

Samsung s'engage à verser à Masimo la somme de 350 millions de dollars en contrepartie de ces acquisitions. Un montant total qui équivaut à environ 308 millions d'euros. Cela étant, « la transaction devra préalablement être approuvée par les autorités de régulation », comme cela nous est rapporté par nos confrères du Monde.