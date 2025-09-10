Les enceintes sans fil trouvent aisément leur place dans chaque pièce de la maison, de la cuisine au bureau. Thomson a choisi d’y intégrer des stations météo complètes, sur les modèles WS102T et WS202TBK de la gamme Cosy. Ces enceintes, équipées d’une sonde externe sans fil, affichent la température intérieure et extérieure, l’hygrométrie, la qualité de l’air et les prévisions météo. Elles intègrent également la radio FM et une connectivité Bluetooth 5.3.