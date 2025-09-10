Envie d'écouter de la musique en vérifiant la météo de demain ? Thomson a la réponse à tout avec de nouvelles enceintes en folie présentées à l'IFA.
Thomson se lâche à l'IFA et présente de nouvelles enceintes Bluetooth dans de nombreuses gammes. La série Cosy notamment, avec des enceintes en bois, voit arriver plusieurs références, pour le moins innovantes sur certains modèles, avec une station météo intégrée dans plusieurs d'entre elles.
De nouvelles enceintes avec station météo intégrée
Les enceintes sans fil trouvent aisément leur place dans chaque pièce de la maison, de la cuisine au bureau. Thomson a choisi d’y intégrer des stations météo complètes, sur les modèles WS102T et WS202TBK de la gamme Cosy. Ces enceintes, équipées d’une sonde externe sans fil, affichent la température intérieure et extérieure, l’hygrométrie, la qualité de l’air et les prévisions météo. Elles intègrent également la radio FM et une connectivité Bluetooth 5.3.
WS102T : compacte, disponible en blanc ou noir, idéale pour une utilisation nomade.
WS202TBK : plus puissante (50 watts), avec un design bois et noir.
Ces modèles seront disponibles en octobre 2025, aux prix respectifs de 79,90€ (WS102T) et 99,90€ (WS202TBK).
Un radio réveil à projection
Le CP202T, radio-réveil de la gamme Cosy, est doté d’un écran à luminosité réglable. Ce dernier affiche l’heure, la température et l’humidité ambiante, et projette l’heure au plafond pour une lecture nocturne facilitée. Il est doté d'une prise USB-C pour recharger un smartphone. Son prix est de 39,90 €.
Le C850I, quant à lui, combine réveil et station de charge sans fil pour smartphones et montres connectées, avec une puissance de recharge jusqu’à 15W. Le C850I sera vendu au prix de 39,90€ et sera disponible en octobre 2025.
De nouvelles enceintes déco dans la gamme Cosy
La gamme Cosy s’enrichit avec les modèles WS852 et WS902DUO, conçus selon le fabricant, pour s’intégrer à la décoration intérieure.
Ces enceintes, au design bois et tissu, délivrent une puissance de 150W et disposent de multiples entrées (TV, RCA, USB, optique). Leur prix, 119,90€ chacune, elles sont d'ores et déjà disponibles.
Un transistor solaire pour une écoute nomade
Le RTS450BT revisite le transistor rétro avec une recharge solaire, une connectivité Bluetooth 5.4. Avec ceci, une batterie permettant de recharger un appareil mobile via USB-C.
Disponible en gris ou rouge, il offre une autonomie bien pratique en cas de coupure de courant. Son prix sera de 39,90€ et il sera disponible en octobre 2025.