À Berlin, Thomson a présenté plusieurs séries de téléviseurs. En parallèle de sa stratégie multi-OS remarquée (Google TV, Fire TV et TiVo), la marque a ajouté à son catalogue les gammes QLED XS, MG7C15 (Mini LED) et UG5X15.
Chacune de ces nouvelles séries de téléviseurs vise un usage bien défini, mais toutes partagent un même objectif, qui se résume à l'adage de Thomson : "l'innovation utile".
QLED XS : une série qui porte bien son nom
La série QLED XS (référencée QG3S15) s’adresse à ceux qui disposent de peu d’espace, désirent un téléviseur secondaire pour une chambre d'ami par exemple, ou souhaitent emporter leur téléviseur un peu partout. Proposée en formats de 24 à 43 pouces, elle reprend les atouts de la technologie QLED dans un gabarit réduit. Une offre plutôt rare sur le marché, surtout à ce niveau de prix.
L’originalité majeure de ces modèles réside surtout dans leur compatibilité 12 volts, une première sur des téléviseurs QLED. Grâce à cette alimentation flexible, les QLED XS peuvent s’utiliser en mobilité, notamment dans un van, un camping-car ou un environnement dépourvu d’accès au secteur. Une fonctionnalité qui élargit le public potentiel au-delà du salon.
Côté interface, les QLED XS fonctionnent sous Google TV 5 (Android 14), avec tous les services connectés habituels, la commande vocale, le Chromecast intégré et la personnalisation par profil utilisateur. Ils conservent également une construction soignée, avec pieds ajustables pensés pour les petits meubles ou les configurations atypiques.
MG7C15 : la Mini LED pour tous, du gaming au home cinéma
Avec la série MG7C15, Thomson cherche à rendre la technologie MiniLED accessible au plus grand nombre. Déclinée en 43, 50, 55, 65 et 75 pouces, cette gamme propose des prestations techniques solides à des prix pourtant contenus : 499 € pour le 43", 699 € pour le 55", ou encore 999 € pour le 75", selon les informations disponibles.
Tous les modèles partagent une dalle LCD 10 bits 144 Hz, un rétroéclairage Mini LED (jusqu’à 720 zones de local dimming), ainsi que la prise en charge des formats HDR10, Dolby Vision et du son Dolby Atmos. L’expérience visuelle est renforcée par des pics lumineux pouvant atteindre 1300 cd/m² sur les grandes tailles, et par un pied central pivotant sur les modèles 43 et 50 pouces.
Pensée à la fois pour les amateurs de cinéma et les joueurs, la MG7C15 intègre une connectique complète avec deux HDMI 2.1 (eARC, VRR, ALLM), trois ports USB, sortie optique, tuner triple DVB, et une télécommande rétroéclairée. Tous les modèles fonctionnent sous Google TV, sans variation d’OS sur cette série.
UG5X15 : le téléviseur polyvalent du quotidien
Enfin, la gamme UG5 (sous les références UG5C14 et UG5X15) vise un public plus large avec une formule équilibrée entre design, performances et fonctionnalités. Elle se décline de 43 à 65 pouces, avec des écrans 4K Ultra HD, des dalles LCD 10 bits à 60 Hz, un rétroéclairage Direct LED, et une compatibilité HDR10 et Dolby Vision.
Sur le plan sonore, la puissance varie de 16 à 24 watts selon les diagonales, et les formats audio Dolby Atmos et Dolby Audio sont pris en charge. La connectique est généreuse avec trois ports HDMI 2.1 (dont un eARC), des ports USB, Ethernet, sortie optique, prise casque et tuner DVB-T2/S2/C.
Côté design, Thomson soigne les finitions : pied central pivotant sur les 43 pouces, télécommandes rétroéclairées et même une télécommande simplifiée pour les seniors ou les personnes malvoyantes, avec touches larges et accès direct à une chaîne favorite.
La vraie particularité de cette gamme, c’est qu’elle est proposée avec trois systèmes d’exploitation au choix : Google TV, Fire TV ou TiVo, selon les références. Un avantage rare qui permet à chacun d’opter pour une interface adaptée à ses habitudes : richesse de Google TV, simplicité de TiVo, ou intégration domotique d’Alexa avec Fire TV.
Avec ces trois lignes de produits, Thomson recompose intelligemment son offre TV pour 2025. Chaque gamme cible un usage ou un profil utilisateur précis, avec un soin particulier apporté à l’équilibre entre fonctionnalités, ergonomie et prix.