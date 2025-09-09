La série QLED XS (référencée QG3S15) s’adresse à ceux qui disposent de peu d’espace, désirent un téléviseur secondaire pour une chambre d'ami par exemple, ou souhaitent emporter leur téléviseur un peu partout. Proposée en formats de 24 à 43 pouces, elle reprend les atouts de la technologie QLED dans un gabarit réduit. Une offre plutôt rare sur le marché, surtout à ce niveau de prix.



L’originalité majeure de ces modèles réside surtout dans leur compatibilité 12 volts, une première sur des téléviseurs QLED. Grâce à cette alimentation flexible, les QLED XS peuvent s’utiliser en mobilité, notamment dans un van, un camping-car ou un environnement dépourvu d’accès au secteur. Une fonctionnalité qui élargit le public potentiel au-delà du salon.