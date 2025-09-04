Assez typique pour des enceintes de soirée, le design des deux modèles Samsung ne réinvente pas la roue, mais pioche de bonnes idées çà et là. Si la ST50F est un peu plus imposante que la ST40F, les deux appareils affichent un imposant châssis IPX4 principalement en plastique. À l’avant, nous retrouvons une grille métallique recouvrant une partie des haut-parleurs, mais également le système lumineux. Ce dernier se compose de petites leds disséminées sur le cadre et le cerclage des tweeters, mais également d’une large bande elliptique type racetrack. De nombreux modes permettent de mettre en avant ces fonctions lumineuses.