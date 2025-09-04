Bien moins connues que les créations de JBL ou Sony, les enceintes festives de Samsung existent pourtant sous l’appellation Sound Tower. Désirant remettre cette gamme au centre des attentions, le constructeur vient d’annoncer les ST50F et ST40F.
- Samsung lance les enceintes Sound Tower ST50F et ST40F, résistantes à l'eau et dotées de Bluetooth LE Audio.
- Les modèles se distinguent par leur design, avec des options de transport différentes et des effets lumineux variés.
- La ST50F offre une puissance de 240 W et 18 heures d'autonomie, tandis que la ST40F propose 160 W et 12 heures.
Résistantes aux projections d’eau, puissantes et accueillant enfin la norme Bluetooth LE Audio avec Auracast, ces deux références ont tout d’enceintes festives modernes.
Son, lumières, Auracast, et même des roulettes
Assez typique pour des enceintes de soirée, le design des deux modèles Samsung ne réinvente pas la roue, mais pioche de bonnes idées çà et là. Si la ST50F est un peu plus imposante que la ST40F, les deux appareils affichent un imposant châssis IPX4 principalement en plastique. À l’avant, nous retrouvons une grille métallique recouvrant une partie des haut-parleurs, mais également le système lumineux. Ce dernier se compose de petites leds disséminées sur le cadre et le cerclage des tweeters, mais également d’une large bande elliptique type racetrack. De nombreux modes permettent de mettre en avant ces fonctions lumineuses.
Sur la forme, la différence majeure entre les deux appareils réside dans le mode de transport. La ST50F, plus lourde, a droit à une poignée télescopique et des roulettes, quand la ST40F n’intègre qu’une poignée fixe.
Tweeters double dôme et woofers massifs au programme
L’un des arguments mis en avant vient ici de la partie Bluetooth, puisque Samsung s’appuie ici sur une puce compatible LE Audio, y compris avec le standard de diffusion Auracast. Il sera donc techniquement possible d’utiliser une infinité d’enceintes simultanément (à partir d’un émetteur Auracast). De son côté, la fonction True Wireless Stereo autorise un appairage stéréo entre deux enceintes identiques.
Samsung n’est pas des plus loquaces concernant l’architecture sonore, mais indique la présence de tweeters à double dôme associés à des guides d'ondes (afin d’élargir la dispersion sonore), et de deux larges woofers en façade.
La Sound Tower ST50F est composée de tweeters à double dôme de 25 mm, de deux woofers de 6,5 pouces (16,5 cm), et d’une amplification de 240 W, le tout pour une autonomie annoncée à 18 h. Elle est disponible à 549 €.
La Sound Tower ST40F dispose quant à elle de tweeters à double dôme de 20 mm, de deux woofers de 5,25 pouces (13,3 cm), et d’une amplification de 160 W, pour une autonomie de 12 h. Elle est aussi déjà disponible à 349 €.