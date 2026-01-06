Au CES de Las Vegas, Razer ne se contente plus d'aligner des claviers et des souris sur des étagères rétroéclairées. La marque aux trois serpents change clairement de braquet. Pour 2026, elle dévoile une série de projets et de produits où l'intelligence artificielle devient le fil conducteur : assistant holographique de bureau, casque « qui voit », station de travail pour développeurs IA, accélérateur modulaire, manette ultra-réactive pour téléviseurs, sans oublier une chaise multisensorielle.

Derrière cette avalanche d'annonces, un message assez limpide : le jeu vidéo n'est plus l'unique horizon de Razer. Il reste le point d'entrée, mais la marque regarde désormais plus loin vers la productivité, la création, le travail technique, l'IA personnelle et même l'ergonomie du corps.

AVA : l'assistant IA qui s'invite sur le bureau… sous forme d'hologramme

Présenté l'an dernier comme un coach esport, le Projet AVA revient en 2026 sous une forme bien plus ambitieuse : celle d'un véritable assistant personnel de bureau, incarné par un avatar holographique animé d'environ 14 cm de haut. Expressions faciales, mouvements naturels, suivi du regard, synchronisation labiale… Razer veut créer l'illusion d'un petit compagnon numérique vivant, posé à côté de l'écran.