La start-up est présente à l'Eureka Park, le secteur des innovations de rupture françaises du CES. Nicolas Rochelemagne, son CTO, tient à rappeler que « les organisations sont aujourd'hui noyées sous des flux d'opinions et de signaux numériques. Ce qui manque, ce n'est pas la donnée, c'est la capacité à en extraire le sens, la tendance, et surtout ce qui est à venir. » Gageons qu'Emoticonnect parviendra à réinventer l'analyse des interactions numériques.