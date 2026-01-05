La start-up française Allergen Alert dévoile ce lundi, depuis le CES de Las Vegas, un laboratoire de poche qui détecte les allergènes en quelques minutes. Elle vise directement les 250 millions de personnes allergiques dans le monde.
Les personnes allergiques ne le savent que trop bien. Les allergies alimentaires ont bondi de 50% en quinze ans, et une personne se retrouve aux urgences toutes les dix secondes. Au CES de Las Vegas, la start-up lyonnaise Allergen Alert présente sa réponse à ce fléau, à savoir un mini-laboratoire portable qui analyse votre assiette avec la précision d'un labo professionnel. Il peut carrément détecter en quelques minutes les neuf allergènes responsables de 80% des réactions.
Allergen Alerte permet de détecter neuf allergènes majeurs en quelques minutes
Allergen Alert n'a rien d'une énième appli qui déchiffre mollement des étiquettes. Son boîtier plutôt compact cache une vraie révolution technologique issue des laboratoires bioMérieux, référence française et mondiale du diagnostic in vitro. Son cœur est matérialisé par une poche brevetée à usage unique, qui miniaturise et automatise toutes les étapes d'une analyse professionnelle, de la préparation de l'échantillon au résultat, en passant par l'extraction des protéines, la migration et la détection.
Concrètement, vous prélevez un échantillon de votre plat, l'insérez dans la poche, glissez le tout dans l'appareil et appuyez sur le bouton. Quelques minutes plus tard, le verdict tombe. Le dispositif traque les neuf allergènes majeurs (cacahuètes, blé, lait, fruits à coque, œufs, poisson, crustacés, soja, sésame) responsables de 80% des réactions allergiques, ainsi que le gluten pour les personnes cœliaques.
L'autre avantage du dispositif est qu'il fonctionne partout, y compris là où surviennent la moitié des accidents graves. On peut ainsi l'utiliser hors du domicile, au restaurant, en voyage, ou chez des amis. Autant de situations où les contaminations croisées échappent totalement au contrôle des personnes allergiques. Allergen Alert leur donne la possibilité de reprendre la main sur leur sécurité alimentaire.
Allergen Alert séduit déjà la restauration collective et les grands chefs
L'histoire d'Allergen Alert a commencé en 2024 pour Bénédicte Astier, sa dirigeante et fondatrice, avec un choc anaphylactique, celui de sa fille Margot. « J'ai vécu ce que trop de familles connaissent : la peur que la vie bascule à cause d'un simple repas », raconte-t-elle. « J'ai alors compris qu'il fallait une ceinture de sécurité en plus pour tester la nourriture, partout, à tout moment. »
Cette prise de conscience a donné naissance à la start-up, qui d'ailleurs va bien au-delà du marché des particuliers. La technologie a en effet vite séduit des restaurants étoilés et suscité l'intérêt d'acteurs majeurs de la restauration collective, scolaire et du catering événementiel, avec qui des discussions avancées sont en cours. Le potentiel dépasse même les allergènes, car demain, cette plateforme d'analyse pourrait s'attaquer à la qualité de l'eau, à la détection de contaminants environnementaux ou à d'autres enjeux de santé publique. Un vrai petit Rémy des temps modernes, pour les amoureux de Ratatouille.
À la fin de l'année dernière, Allergen Alert a bouclé une levée de 3,6 millions d'euros qui lui permettra de finaliser le développement de la solution, et de préparer son industrialisation. Le mini-labo sera proposé en prévente dès fin 2026, avec des poches de test disponibles pour moins de 10 euros pièce, ou par abonnement. Une accessibilité assumée pour transformer un outil de laboratoire en compagnon du quotidien, capable de rendre l'alimentation plus sûre, plus transparente et enfin inclusive pour tous.