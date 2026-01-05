Cette prise de conscience a donné naissance à la start-up, qui d'ailleurs va bien au-delà du marché des particuliers. La technologie a en effet vite séduit des restaurants étoilés et suscité l'intérêt d'acteurs majeurs de la restauration collective, scolaire et du catering événementiel, avec qui des discussions avancées sont en cours. Le potentiel dépasse même les allergènes, car demain, cette plateforme d'analyse pourrait s'attaquer à la qualité de l'eau, à la détection de contaminants environnementaux ou à d'autres enjeux de santé publique. Un vrai petit Rémy des temps modernes, pour les amoureux de Ratatouille.