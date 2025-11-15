Le protoxyde d'azote, ce « gaz hilarant » en vente libre, prend pour le grand public la forme de petites ou grandes bombonnes que l'on retrouve vidées de leur substance un peu partout aujourd'hui. Dans les caniveaux, les poubelles, sur les parkings ou dans des garages d'immeuble, nous sommes tous tombés dessus une fois ces derniers mois, même sans le vouloir. Comment contrôler ceux qui en ont consommé, souvent des conducteurs ? Une entreprise provençale apporte sa réponse.