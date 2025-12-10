Le second outil détermine la recette optimale du traitement. Car un seul phage ne suffit généralement pa… Il faut créer un cocktail de plusieurs phages pour maximiser l'efficacité et éviter que la bactérie ne développe une résistance. « On a un autre outil qui nous permet de tester les assemblages : quels sont les assemblages les plus intéressants ? Combien de bactériophages ? Et surtout quels génotypes ? » Cette double IA tourne sur l'infrastructure AWS. SageMaker entraîne les modèles, EC2 fait tourner les simulations biologiques massives, et S3 stocke toute la bibliothèque de données génomiques.