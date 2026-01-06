On attendait une nouvelle montre, mais Garmin est tout de même parvenu à nous surprendre : la marque a dévoilé hier une toute nouvelle fonction de suivi alimentaire, intégrée à l'application Garmin Connect. Comme l'explique Susan Lyman, vice-présidente des ventes et du marketing grand public chez Garmin : « notre fonctionnalité Nutrition est conçue pour tous les utilisateurs, quel que soit leur parcours de santé. (…) ils peuvent désormais suivre leurs données nutritionnelles, de santé et de forme physique dans une seule application, ce qui leur offre une approche simplifiée pour atteindre leurs objectifs. »