Les produits Garmin était déjà des alliés de taille pour suivre vos activités physiques. Désormais, ils peuvent aussi vous aider à atteindre vos objectifs alimentaires.
Garmin ne manque pas d'idées pour plaire à ses utilisateurs : suivi fitness complet, montres de course lumineuses, produits spécialement pensés pour les enfants… Il y en a pour tout le monde. Mais la société ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle a profité du CES 2026 pour dévoiler une nouvelle fonctionnalité qui devrait rapidement être adoptée par nombre de ses clients : le suivi nutritionnel.
Le suivi alimentaire, intégré à l'appli Garmin Connect
On attendait une nouvelle montre, mais Garmin est tout de même parvenu à nous surprendre : la marque a dévoilé hier une toute nouvelle fonction de suivi alimentaire, intégrée à l'application Garmin Connect. Comme l'explique Susan Lyman, vice-présidente des ventes et du marketing grand public chez Garmin : « notre fonctionnalité Nutrition est conçue pour tous les utilisateurs, quel que soit leur parcours de santé. (…) ils peuvent désormais suivre leurs données nutritionnelles, de santé et de forme physique dans une seule application, ce qui leur offre une approche simplifiée pour atteindre leurs objectifs. »
- Un service compatible avec la montre, la balance et le GPS Garmin
- Des données de santé et de performances détaillées
- Des entraînements sur mesure pour plusieurs activités
L'objectif semble être de damer le pion aux nombreuses applications du domaine, MyFitnessPal et Yazio en tête, en proposant un suivi tout-en-un de l'activité physique et de l'alimentation. Dans cette logique, Garmin sera notamment capable de fournir des recommandations personnalisées basées sur le poids, la taille, l'âge, l'activité mais aussi les objectifs de santé de l'utilisateur. L'IA sera aussi de la partie puisque la fonction Active Intelligence pourra fournir des analyses pour « inciter les utilisateurs à modifier leurs habitudes. »
Une option disponible dès aujourd'hui pour les abonnés payants
Avec la fonction Nutrition, l'utilisateur peut ajouter ses aliments favoris depuis sa montre, et ce, sans avoir à utiliser de téléphone. Les commandes vocales sont également disponibles sur les appareils Garmin compatibles. Mais ce n'est pas tout : il sera aussi possible de scanner des code-barres ou de prendre en photo des produits pour les rechercher au sein d'une base de données alimentaire. L'IA sera également capable de reconnaître le contenu de vos repas, une fonction qui, pour l'heure, manque encore un peu de précision.
L'utilisateur pourra aussi :
- Créer des fiches produit personnalisées ;
- Intégrer à son tableau de bord des données nutritionnelles pour mieux comprendre l'impact de son alimentation sur ses performances lors des entraînements ;
- Obtenir des rapports sur son alimentation, que ce soit pour une journée, une semaine, un mois ou même pour une année entière.
Cette nouvelle option, qui arrive pile au bon moment pour les bonnes résolutions, est disponible pour les utilisateurs payants Garmin Connect+. Rappelons que cet abonnement est disponible au tarif de 8,99 euros par mois (89 euros pour une année complète) et que les nouveaux inscrits ont droit à 30 jours d'essai gratuit. Pour une durée limitée, les petits curieux qui ont déjà utilisé Garmin Connect+ peuvent, quant à eux, tester la fonction Nutrition sans frais, et ce, durant 14 jours.
- Fonctions sportives complètes.
- Bonne autonomie.
- Bonne précision cardio et GPS.