Garmin dévoile la Bounce 2, une montre connectée pensée pour les enfants. Dotée de fonctions de communication et de suivi, elle se positionne comme une alternative au premier smartphone.
Tous les parents redoutent ce moment. Celui où leur enfant va demander avec plus ou moins d'insistance son premier smartphone, et qu'il devient de plus en plus urgent de lui offrir une ligne, notamment lors de sa première année de collège. Garmin a peut être une solution pour vous. En effet, la marque américaine, surtout connue pour ses montres sportives, s’attaque à nouveau au marché des plus jeunes. Trois ans après le premier modèle, la Bounce 2 combine suivi GPS, appels et messages avec une interface ludique. Elle reprend aussi des fonctions classiques des montres Garmin, comme le suivi d’activité et du sommeil, afin de proposer une expérience complète, et de rassurer les parents qui n'auront pas à se préoccuper du temps passé par leurs enfants sur les réseaux sociaux ou des contenus dangereux qu'ils pourraient voir.
Une montre pour communiquer avec ses parents et amis, et seulement eux
La Bounce 2 intègre micro et haut-parleur, permettant aux enfants de passer des appels ou d’envoyer des messages vocaux à leurs parents. Ces derniers, via l’application Garmin Jr., peuvent répondre, envoyer des SMS ou lire des transcriptions des messages audio. L’appareil propose aussi un suivi en temps réel de la localisation, avec des notifications lorsqu’un enfant sort ou entre dans une zone définie par les parents.
Garmin met en avant la sécurité et la simplicité d’usage : seuls les contacts autorisés dans l’application peuvent communiquer avec l’enfant. De quoi offrir une tranquillité d’esprit aux parents, tout en évitant l’ouverture vers un usage plus large et non maîtrisé d’internet, comme ce serait le cas avec un smartphone.
L’abonnement 4G, facturé 11 € par mois, est indispensable pour activer ces fonctions. Il reste cependant limité au service de Garmin, sans possibilité de recourir à un forfait classique, un choix qui pourra freiner certains parents.
Les trois coloris proposés, plus ou moins colorés en fonction des goûts des enfants ©Garmin
Un suivi d'activité par le jeu, pour rester en forme tout en s'amusant
Au-delà de la communication, la Bounce 2 mise sur le jeu et l’activité. Elle intègre plusieurs applications sportives adaptées aux plus jeunes : course, vélo, corde à sauter ou encore sports d’équipe. Un suivi du sommeil est également présent, fidèle aux standards de Garmin.
Côté divertissement, la montre propose des mini-jeux et un accès à Amazon Music. Les enfants peuvent télécharger des morceaux pour les écouter directement depuis le haut-parleur intégré ou avec des écouteurs compatibles. Des commandes vocales simplifient aussi l’usage au quotidien, avec des phrases comme « appelle maman » ou « lance un minuteur ».
Enfin, Garmin soigne le design. La Bounce 2 arbore un écran AMOLED rond de 1,2 pouce, protégé pour résister aux chocs et à l’eau. L’interface colorée et les bracelets disponibles en noir, turquoise ou violet visent à séduire les enfants. L’autonomie annoncée est de deux jours, un compromis qui nécessitera de prendre l’habitude d’une recharge régulière.
Proposée à 300 €, la Garmin Bounce 2 a désormais pour mission de convaincre les plus jeunes d'opter pour une montre, et d'oublier le smartphone… au moins pendant quelques années. Courage parents, on est avec vous.