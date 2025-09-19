La Bounce 2 intègre micro et haut-parleur, permettant aux enfants de passer des appels ou d’envoyer des messages vocaux à leurs parents. Ces derniers, via l’application Garmin Jr., peuvent répondre, envoyer des SMS ou lire des transcriptions des messages audio. L’appareil propose aussi un suivi en temps réel de la localisation, avec des notifications lorsqu’un enfant sort ou entre dans une zone définie par les parents.

Garmin met en avant la sécurité et la simplicité d’usage : seuls les contacts autorisés dans l’application peuvent communiquer avec l’enfant. De quoi offrir une tranquillité d’esprit aux parents, tout en évitant l’ouverture vers un usage plus large et non maîtrisé d’internet, comme ce serait le cas avec un smartphone.

L’abonnement 4G, facturé 11 € par mois, est indispensable pour activer ces fonctions. Il reste cependant limité au service de Garmin, sans possibilité de recourir à un forfait classique, un choix qui pourra freiner certains parents.