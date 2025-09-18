La Venu 4 offre une analyse encore plus fine des paramètres de santé. Elle mesure le rythme cardiaque, la variabilité de la fréquence (HRV), la respiration, la température cutanée et la saturation en oxygène. Ces données, disponibles directement sur la montre et dans Garmin Connect, permettent de détecter des écarts liés au stress, à la fatigue ou à une maladie.

La nouveauté réside aussi dans la possibilité d’enregistrer des comportements quotidiens, comme la consommation de caféine ou d’alcool, et d’en observer l’impact sur le sommeil et la récupération. Des outils comme le score de préparation à l’entraînement, le rapport du soir ou encore le réveil intelligent viennent compléter ce suivi, offrant une vision plus globale de l’état de forme.

Côté repos, Garmin introduit des indicateurs de régularité et d’alignement du sommeil, basés sur le cycle circadien. L’objectif est de fournir des conseils plus personnalisés pour améliorer la qualité des nuits et optimiser la récupération physique.