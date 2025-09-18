Garmin officialise sa nouvelle montre haut de gamme, la Venu 4. Pensée comme un coach personnel au poignet, elle mise sur un suivi santé avancé, des fonctions sportives enrichies et une autonomie de 12 jours.
Garmin n'en finit plus de renouveler ses gammes de montres connectées durant cette année 2025. Après la sortie de la Venu X1 en début d’année, Garmin revient avec un modèle plus abouti, la Venu 4, qui vient remplacer la Venu 3 sortie il y a déjà deux ans. Déclinée en deux tailles de 41 et 45 mm, la Venu 4 conserve son écran AMOLED et sa lunette en acier inoxydable, mais introduit plusieurs innovations qui en font plus qu'une simple montre fitness et la positionne davantage comme une tocante complète pour le suivi sport et santé.
La consommation d'alcool et de café évaluée pour améliorer l'analyse du sommeil
La Venu 4 offre une analyse encore plus fine des paramètres de santé. Elle mesure le rythme cardiaque, la variabilité de la fréquence (HRV), la respiration, la température cutanée et la saturation en oxygène. Ces données, disponibles directement sur la montre et dans Garmin Connect, permettent de détecter des écarts liés au stress, à la fatigue ou à une maladie.
La nouveauté réside aussi dans la possibilité d’enregistrer des comportements quotidiens, comme la consommation de caféine ou d’alcool, et d’en observer l’impact sur le sommeil et la récupération. Des outils comme le score de préparation à l’entraînement, le rapport du soir ou encore le réveil intelligent viennent compléter ce suivi, offrant une vision plus globale de l’état de forme.
Côté repos, Garmin introduit des indicateurs de régularité et d’alignement du sommeil, basés sur le cycle circadien. L’objectif est de fournir des conseils plus personnalisés pour améliorer la qualité des nuits et optimiser la récupération physique.
Une torche LED intégrée et un GPS améliorée pour les activités outdoor
La Venu 4 offre également des nouveautés concernant le suivi des activités sportives. Elle inaugure Garmin Fitness Coach, un service qui propose des plans d’entraînement personnalisés couvrant plus de 25 disciplines, du HIIT à la course à pied. Ces programmes s’adaptent quotidiennement en fonction du sommeil et de la récupération. La montre gère aussi les sessions multi-activités dans un même enregistrement.
Autre ajout notable, le GPS multibande assure une localisation plus précise, y compris en milieu urbain. Une fonction jusque-là réservée aux modèles orientés outdoor et qui devrait aider à la localisation durant une course réalisée en ville, entouré de nombreux immeubles.
La lampe torche LED intégrée, déjà vue sur la Venu X1, trouve ici une place plus naturelle sur une montre pensée pour un usage quotidien. Si vous êtes dans une zone sans éclairage public, ou tout simplement si vous cherchez un objet ou votre direction, la montre offre une lampe d'appoint qui vous permet de vous diriger sans avoir à utiliser votre smartphone.
L’accessibilité bénéficie aussi de nouveautés. La Venu 4 propose un cadran vocal qui lit l’heure et les données de santé, ainsi que des filtres de couleurs pour s’adapter aux différents types de daltonisme. Enfin, le micro et le haut-parleur intégrés permettent de prendre des appels, d’interagir avec l’assistant vocal du smartphone ou de lancer des commandes simples directement depuis la montre.
Proposée à partir de 549,99 euros (un prix en hausse de 80 euros par rapport à la précédente génération, soit dit en passant), elle sera disponible en France dès le 22 septembre.