La Vivoactive 6 de Garmin est aussi prête à suivre vos différents entrainements au cours de la semaine. La montre connectée embarque plus de 80 sports intégrés, avec des suggestions quotidiennes d’exercices (course, marche, HIIT, yoga, Pilates…), accessibles depuis l’application Garmin Connect. Grâce à cette dernière, les programmes d’entraînement s’adaptent automatiquement aux performances, au niveau de forme et au temps de récupération de chacun. Les personnes en fauteuil roulant bénéficient également d’un mode dédié, avec suivi des poussées et exercices adaptés.

En course à pied, la montre analyse des données de foulée avancées (cadence, puissance, contact au sol) et propose un plan de gestion d’allure avec PacePro, pour aider à mieux gérer ses efforts. Les métriques de récupération sont aussi intégrées pour guider la reprise après l’effort.

Côté connectivité, la montre prend en charge les notifications smartphone, le paiement sans contact avec Garmin Pay, l’envoi de messages d’urgence avec géolocalisation, la musique hors ligne (Spotify, Amazon Music, Deezer), ainsi que l’accès à la boutique Connect IQ pour personnaliser l’interface.

La Garmin Vivoactive 6 sera disponible dès le 4 avril en quatre coloris (Noir/Gray, Ivoire/Lunar Gold, Vert sapin et Rose pêche) à un prix de 329,99€. Vous pouvez aussi jeter un œil à la précédente génération, toujours disponible et un peu moins chère aujourd'hui.