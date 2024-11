La Garmin EPIX Gen 2 Sapphire Titane propose le suivi d'une trentaine d'activités sportives, parmi lesquelles on retrouve le golf, la course à pied, le vélo ou encore le ski et la randonnée. La montre couvre les sports les plus pratiqués individuellement, et affiche des données sur votre condition physique en temps réel, ainsi que vos temps de parcours.

La localisation satellitaire GNSS multi-bandes associée à une cartographie multi-continents permet de vous repérer précisément durant vos trajets et vos parcours, sans risque de vous perdre. Vous pouvez accéder aux cartes depuis l'écran AMOLED très lumineux et économe en énergie.

La Garmin EPIX Gen 2 Sapphire Titane permet également de visualiser l'activité de votre smartphone au poignet, comme les alertes et notifications, ainsi qu'écouter de la musique avec 32 Go de stockage inclus. L'autonomie est enfin de 16 jours en utilisation polyvalente, et de 42 heures avec le GPS activé en permanence pour un suivi complet de vos parcours, même de plus d'une journée.