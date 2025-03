L’une des innovations majeures de Garmin Connect+ est la fonctionnalité Active Intelligence, qui exploite l’IA pour fournir des recommandations en temps réel basées sur les données de santé et d’activité de chaque utilisateur. Plus la plateforme est utilisée, plus les conseils deviennent précis et adaptés aux besoins individuels. Cette approche dynamique permet d’ajuster les entraînements et d’optimiser les performances sans intervention manuelle.

Les abonnés peuvent également profiter d’un tableau de bord avancé qui offre une vision plus détaillée de leur progression. Grâce à des graphiques et comparaisons sur différentes périodes, les utilisateurs disposent d’une analyse approfondie de leur condition physique et peuvent mieux comprendre l’impact de leurs efforts sur leur évolution sportive.

Autre atout de cette nouvelle offre : la possibilité de suivre une activité en direct directement depuis l’application sur un smartphone compatible. Lors d’un entraînement en intérieur, les utilisateurs peuvent visualiser en temps réel leur fréquence cardiaque, leur allure et même des vidéos d’exercices pour optimiser leur séance.

De quoi utiliser un peu plus encore les capacités de la Garmin Fenix 8, la dernière montre connectée de la marque qui nous avait sacrément tapé dans l'œil lors de sa sortie.