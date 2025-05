Fort d'une autonomie de 15 jours en mode normal, ce modèle comprend des fonctions exclusives comme une lampe de poche à LED intégrée, une lunette en titane pour les conditions extrêmes et un choix de coloris qui vont du gris le plus sobre aux couleurs plus chaleureuses. Au chapitre du suivi sportif, citons la tolérance de course qui mesure l'impact des sessions sur votre corps et vous donne des suggestions. La mesure de la fréquence cardiaque et le suivi de sommeil répondent également présents pour rester focus en permanence.