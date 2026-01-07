Le constructeur chinois Dangbei profite du CES pour présenter une flopée de nouveaux vidéo-projecteurs. Du modèle accessible à un modèle ultra haut de gamme, le fabricant frappe sur tous les fronts.
À l'occasion du CES 2026 qui se tient actuellement à Las Vegas, le constructeur chinois Dangbei dévoile une mise à jour importante de son catalogue de vidéoprojecteurs au Venetian Expo. Le fabricant présente de nouveaux projecteurs laser pour tous les budgets.
Dangbei S8 Ultra Max
Le modèle le plus haut de gamme est le concept S8 Ultra Max. Avec ce nom peu commun, on retrouve dans ce projecteur, une luminosité annoncée de 6200 lumens ISO. Ce modèle vise une très bonne luminosité en environnement éclairé, se positionnant en alternative directe aux téléviseurs de grande taille.
Si cette puissance lumineuse permet théoriquement de s'affranchir de l'obscurité totale, on peut se poser quelques questions. Quid des nuisances sonores et de la dissipation thermique pour refroidir le module de projection. L'intégration du lens shift (déplacement optique) constitue une évolution notable pour la marque, facilitant l'installation en permettant de décentrer l'appareil sans recourir à la correction trapézoïdale numérique qui dégrade la résolution effective.
Dangbei MP1 Max et série DBOX02
Sur le segment 4K grand public, Dangbei avait déjà lancé le MP1 Max et met à jour sa série avec les DBOX02 et DBOX02 Pro. Le MP1 Max se distingue par l'intégration d'une licence officielle pour Netflix et Google TV. Ce point est technique mais crucial : l'absence de certification a longtemps contraint les utilisateurs à recourir à des clés HDMI externes. Ici, la solution est intégrée. Il peut offrir un écran allant jusqu'à 300 pouces et propose une luminosité montant à 3100 lumens.
- Source hybride avec une image lumineuse
- Plateforme Google TV complète et fluide, avec Netflix certifié
- Autofocus et cadrage automatique efficaces via InstaPro AI
Concernant le duo DBOX02, l'utilisation de la technologie laser vise à offrir une colorimétrie plus stable et une durée de vie supérieure aux ampoules LED traditionnelles (généralement estimée à 20 000 heures ou plus).
Toutefois, les technologies laser, bien que performantes en contraste, peuvent parfois engendrer un phénomène de "speckle" (scintillement granuleux) sur l'écran, un artefact visuel que les traitements optiques tentent de minimiser avec plus ou moins de succès selon les surfaces de projection. La version classique propose jusqu'à 2450 lumens, en 4K Ultra HD, ainsi qu'une connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth. Niveau audio, l'appareil propose 2 haut-parleurs de 12 watts, offrant un son compatible Dolby Digital Plus et DTS:X.
Dangbei Atom
Le modèle Atom conserve l'approche "lifestyle" avec un châssis ultra-plat. L'objectif est ici l'intégration discrète dans toutes les pièces de la maison. Cependant, la physique impose des limites. La réduction de l'épaisseur du boîtier contraint généralement la taille des haut-parleurs internes. De même, le système de refroidissement passif est très compact, ce qui peut influencer la qualité sonore native et la gestion du bruit de fonctionnement par rapport aux modèles plus volumineux.
Le Atom propose une luminosité montant à 1200 lumens et une définition Full HD 1080p. Il se dote comme les autres d'une connectivité Wi-Fi, du Bluetooth, et d'un autofocus pour la mise au point.
Dangbei Freedo
Déjà présenté à l'IFA, le Dangbei Freedo marque l'arrivée de la marque sur le secteur concurrentiel des projecteurs nomades à batterie intégrée. Ce segment, popularisé par Samsung et Xgimi, comme avec le dernier MoGo 4 Laser, voit déjà pas mal de références fleurir.
Doté d'un support pivotant et de Google TV, il privilégie la flexibilité d'installation. Il convient néanmoins de noter que sur ce type d'appareil, le fonctionnement sur batterie implique quasi systématiquement une réduction drastique de la luminosité pour préserver l'autonomie, limitant son usage optimal aux environnements sombres ou nocturnes. Le Freedo propose une luminosité montant à 450 lumens, en définition Full HD 1080p.
Dangbei N2 Mini
Enfin, le N2 mini, l'entrée de gamme, le modèle pas cher mais surtout compact. Sa traille réduite et sa certification Netflix en font une solution d'appoint pour les petits espaces.
Techniquement, ce format réduit implique l'utilisation de puces de plus petite taille, ce qui se traduit par une définition native inférieure et un contraste moins profond comparé aux modèles des gammes supérieures. Il offre tout de même une image 1080p et une connectivité Wi-Fi 6 ainsi que Bluetooth 5.2.