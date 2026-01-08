Arrivé récemment dans l’Hexagone, le fabricant Eureka ne compte clairement pas jouer les seconds rôles. Avec le J15 Pro Ultra, la marque a déjà démontré sa capacité à proposer l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché des robots aspirateurs. De quoi inciter à suivre de près les annonces faites lors du CES 2026.
Cette année, Eureka concentre son attention sur deux nouveautés majeures. D’abord, le robot aspirateur Z50, positionné sur le segment haut de gamme avec un tarif annoncé à 800 dollars, et l’E10 Evo Plus, plus accessible, affiché à 299 dollars.
Eureka Z50 : un haut de gamme prometteur
Sur le plan technique, le robot aspirateur Eureka Z50 coche presque toutes les cases du haut de gamme. Sa navigation repose sur une technologie LiDAR SLAM, ce qui signifie des déplacements efficaces, ainsi qu’une bonne détection des obstacles. Il devrait être capable d’adapter ses trajectoires et donc se maintenir son efficacité, même dans les logements encombrés.
Avec ses 20 000 Pa d’aspiration, le Z50 se hisse parmi les robots les plus puissants du marché. Un chiffre qui doit cependant être nuancé. D’une part, plusieurs modèles concurrents affichent des performances similaires. D’autre part, l’efficacité réelle dépend aussi de la conception des brosses et de l’intelligence des algorithmes de nettoyage. Eureka précise à ce sujet que les brosses sont conçues pour limiter l’enchevêtrement des cheveux et des poils d’animaux. La brosse latérale étant même capable de s’étendre jusqu’au long des plinthes.
Côté lavage, le robot adopte un système de nettoyage par rouleau, un couvercle étant intégré pour empêcher les passages accidentels sur les tapis. Par ailleurs, la serpillière est nettoyée à l’eau chaude jusqu’à 85 °C, puis séchée à l’air chaud, une procédure que l’on retrouve chez la concurrence et qui permet de réduire les odeurs en freinant le développement des bactéries.
Enfin, avec une hauteur de 95 mm, une capacité à franchir des seuils jusqu’à 2 cm et une batterie de 5 200 mAh, il devrait être capable de se mouvoir efficacement.
Eureka E10 Evo Plus : accessible et moderne
Positionné sur un segment plus abordable, l’E10 Evo Plus joue la carte du pragmatisme.
Sa puissance d’aspiration atteint 10 000 Pa, tandis que sa navigation s’appuie sur une technologie LDS, plus conventionnelle que les systèmes LiDAR. Eureka a intégré des brosses qui sont conçues pour limiter les enchevêtrements. Et malgré son positionnement, le robot combine aspiration et lavage à l’eau.
Une station de vidage automatique sans sac, capable de stocker jusqu’à 45 jours de poussière dans un bac de 1,5 litre est aussi de l’aventure. Un argument non négligeable à ce niveau de prix.
Source : Eureka