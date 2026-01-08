Sur le plan technique, le robot aspirateur Eureka Z50 coche presque toutes les cases du haut de gamme. Sa navigation repose sur une technologie LiDAR SLAM, ce qui signifie des déplacements efficaces, ainsi qu’une bonne détection des obstacles. Il devrait être capable d’adapter ses trajectoires et donc se maintenir son efficacité, même dans les logements encombrés.

Avec ses 20 000 Pa d’aspiration, le Z50 se hisse parmi les robots les plus puissants du marché. Un chiffre qui doit cependant être nuancé. D’une part, plusieurs modèles concurrents affichent des performances similaires. D’autre part, l’efficacité réelle dépend aussi de la conception des brosses et de l’intelligence des algorithmes de nettoyage. Eureka précise à ce sujet que les brosses sont conçues pour limiter l’enchevêtrement des cheveux et des poils d’animaux. La brosse latérale étant même capable de s’étendre jusqu’au long des plinthes.

Côté lavage, le robot adopte un système de nettoyage par rouleau, un couvercle étant intégré pour empêcher les passages accidentels sur les tapis. Par ailleurs, la serpillière est nettoyée à l’eau chaude jusqu’à 85 °C, puis séchée à l’air chaud, une procédure que l’on retrouve chez la concurrence et qui permet de réduire les odeurs en freinant le développement des bactéries.

Enfin, avec une hauteur de 95 mm, une capacité à franchir des seuils jusqu’à 2 cm et une batterie de 5 200 mAh, il devrait être capable de se mouvoir efficacement.