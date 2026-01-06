Depuis le CES de Las Vegas, Shokz présente les OpenFit Pro, des écouteurs open-ear qui ajoutent deux briques techniques très attendues sur ce format : la réduction de bruit active (ANC) et le Dolby Atmos avec suivi des mouvements de la tête.
On ne change pas une formule qui gagne, Shokz continue de pousser l'open-ear. Avec les OpenFit Pro, la marque veut surtout changer ce qui coinçait avec la génération précédente d'écouteurs sans fil. Présentés au CES de Las Vegas, ces nouveaux modèles à oreilles libres promettent de garder le conduit auditif ouvert tout en ajoutant la réduction de bruit et une couche de Dolby Atmos bienvenue. L'objectif du fabricant est d'atténuer les nuisances sonores du quotidien et de délivrer une écoute toujours plus confortable sans pour autant ne pas se couper du monde extérieur.
Réduction de bruit active sur de l'open-ear : un pari technique
Shokz revendique ici une première dans la famille OpenFit. Une réduction de bruit active à oreilles libres qui s'appuie sur un système à trois microphones (deux micros d'anticipation - feed-forward - et un micro de rétroaction - feedback -), le tout étant couplé à un algorithme adaptatif. L'idée, telle qu'expliquée lors de nos échanges avec la marque, est de capter le bruit à l'extérieur, mais aussi au plus près du conduit auditif, puis d'émettre des ondes inversées via le transducteur afin de réduire les bruits gênants.
Le fabricant insiste sur un point. Il ne cherche pas à singer un intra-auriculaire. Sans bouchon d'oreille, l'ANC ne pourra jamais atteindre le même niveau de réduction de bruit qu'une paire d'intras. En revanche, l'approche vise un usage très concret dans des lieux bruyants comme les cafés, le bureau ou la salle de sport, avec une réduction de bruit adaptable et un mode pensé pour garder l'équilibre entre concentration et vigilance. Sur les slides de sa présentation produit, Shokz parle même d'une réduction "constante, adaptée à chaque oreille" grâce à une modélisation acoustique et un ajustement automatique en temps réel, avec possibilité de régler l'intensité manuellement via l'application de la marque.
Ce travail sur l'atténuation du bruit servirait aussi de tremplin au reste. En effet, Shokz positionne ses écouteurs OpenFit Pro comme des versions plus audiophiles de sa gamme d'écouteurs ouverts. Le produit embarque un haut-parleur 11×20 mm à double diaphragme synchronisé, associé à une techno qui permettrait aux deux diaphragmes de bouger en harmonie afin de gagner en précision, en dynamique, mais aussi limiter la distorsion avec une plage de fréquences annoncée jusqu'à 40 kHz.
Dolby Atmos et Bluetooth 6.1
Autre atout de ces écouteurs, le mode Optimised for Dolby Atmos. Sur le papier, la marque promet une immersion plus riche et une clarté renforcée avec un suivi des mouvements de la tête pour rester au centre de l'action même quand on bouge. Nous avons pu les essayer entre le prébrief et l'annonce officielle du CES, on passe clairement un cap par rapport aux générations précédentes avec une spatialisation bien plus crédible lors de l'écoute de musique sur mobile.
Pour l'usage quotidien, Shokz complète le tableau avec OpenBass 2.0, des préréglages d'égalisation et un égaliseur plus fin dans l'app, ainsi qu'une promesse de fuites sonores mieux maîtrisées à l'aide de l'algorithme DirectPitch 3.0. Un point important pour ces écouteurs ouverts quand on ne veut pas partager sa playlist musicale avec ses voisins de bureau.
L'autonomie, enfin, semble irréprochable avec 12 heures d'écoute sur une charge (ANC désactivée), 6 heures avec réduction de bruit, et jusqu'à 50 heures au total avec le boîtier de transport comme nourrice. La charge rapide promet environ 4 heures d'écoute en 10 minutes de recharge, et l'élégant boîtier est compatible avec la charge sans fil Qi en plus de son port USB-C.
En ce qui concerne la partie endurance et usage nomade, la fiche technique mentionne aussi un indice d'étanchéité IP55 pour les écouteurs (mais pas le boîtier), une détection de port sur l'oreille (capteurs optiques + capacitifs), une fonction pour les localiser et le Bluetooth 6.1 - oui, vous avez bien lu ! - avec connexion multipoint limitée à deux appareils.
Reste l'autre point qui fera débat dès l'ouverture des précommandes : le positionnement. Un tarif autour de 249€ a été évoqué lors de nos échanges avec la marque ainsi qu'une commercialisation officielle en France prévue à partir du 22 janvier. La nouvelle Rolls des écouteurs sans fil ouverts ?