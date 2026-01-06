On ne change pas une formule qui gagne, Shokz continue de pousser l'open-ear. Avec les OpenFit Pro, la marque veut surtout changer ce qui coinçait avec la génération précédente d'écouteurs sans fil. Présentés au CES de Las Vegas, ces nouveaux modèles à oreilles libres promettent de garder le conduit auditif ouvert tout en ajoutant la réduction de bruit et une couche de Dolby Atmos bienvenue. L'objectif du fabricant est d'atténuer les nuisances sonores du quotidien et de délivrer une écoute toujours plus confortable sans pour autant ne pas se couper du monde extérieur.

Réduction de bruit active sur de l'open-ear : un pari technique

Shokz revendique ici une première dans la famille OpenFit. Une réduction de bruit active à oreilles libres qui s'appuie sur un système à trois microphones (deux micros d'anticipation - feed-forward - et un micro de rétroaction - feedback -), le tout étant couplé à un algorithme adaptatif. L'idée, telle qu'expliquée lors de nos échanges avec la marque, est de capter le bruit à l'extérieur, mais aussi au plus près du conduit auditif, puis d'émettre des ondes inversées via le transducteur afin de réduire les bruits gênants.