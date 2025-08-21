Après le carton de ses écouteurs OpenFit, Shokz s’attaque à un nouveau terrain de jeu : les écouteurs à clip. OpenDots One, c’est l’idée d’un bijou qui sonne juste, sans obstruer l’oreille et qui promet de tenir toute la journée.
Shokz franchit un cap avec ses premiers écouteurs sans fil à clip, pensés comme des bagues d'oreilles audio qui laissent le conduit auditif libre. L'utilisateur continue d'être à l’écoute du monde qui l'entoure tout en profitant de sa musique, sans pression intra-auriculaire ni gêne sous des lunettes ou un chapeau.
Des clips qui assument le look… et le confort
Chaque oreillette ne pèse que 6,5 grammes et se fixe via un arceau souple en alliage de titane, gainé de silicone pour le contact avec la peau. Le maintien se veut stable sur la durée, même en mobilité ou en utilisation sportive légère, avec en plus une résistance IP54 à la sueur et aux éclaboussures.
L’approche open ear demeure la marque de fabrique de Shokz : l’utilisateur garde une conscience nette de son environnement, que ce soit au bureau, en ville ou sur un court de tennis.
La surprise, c’est le volume sonore annoncé pour un si petit format. Shokz combine un double transducteur équivalant à un 16 mm personnalisé avec ses algorithmes maison Bassphere et OpenBass 2.0 pour muscler les basses sans étouffer les voix. Ajoutez un mode Dolby Audio et l’on basculerait sur une scène plus ample pour la musique, les podcasts ou, encore, les appels.
La techno maison DirectPitch réduirait les fuites sonores en dirigeant l’énergie exactement vers le conduit de l’oreille, ce qui peut se révéler utile dans un open space ou les transports. Côté contrôles, l’app Shokz permettrait d’ajuster l’égalisation (4 presets + 2 profils perso) et de personnaliser les gestes (tap, pincement), avec une fonction bienvenue pour repérer ses écouteurs quand on les a égarés. Une fonction que nous sommes curieux de tester pour évaluer sa réelle efficacité.
La réduction de bruit pour repousser les limites de l'open ear
Pour la voix, quatre micros avec réduction de bruit par IA sont censés assurer des échanges nets, que ce soit en visioconférence ou aux quatre vents.
Côté autonomie, Shokz annonce jusqu’à 10 heures d’écoute continue, et 40 heures quand on prend en compte la capacité de recharge de l’étui. Une charge éclair de 10 minutes redonnerait suffisamment d'énergie aux écouteurs pour 2 heures d'écoute de musique.
Petit plus par rapport aux Soundgear Clip annoncés hier par JBL, l’étui accepte en plus la charge sans fil. Pour les appels, comptez jusqu’à 6 heures d'autonomie (25h avec le boîtier de 39 grammes). La connexion au téléphone passe par le Bluetooth 5.4 avec les codecs AAC/SBC.
Signalons, enfin, le petit détail qui nous a séduits à la lecture du communiqué de presse de la marque : la détection d’oreille dynamique comme sur les Huawei FreeClip (notés 8/10 par la rédaction). Peu importe le côté où vous clippez ces écouteurs, ils savent automatiquement identifier sur quelle oreille ils sont positionnés et adapter instantanément le rendu stéréo ainsi que les commandes. Pratique.
Ces OpenDots One sont d'ores et déjà disponibles à la vente en deux coloris (gris et noir) et au tarif public de 199€. Décidément, les écouteurs ouverts ont le vent en poupe en ce moment...