Shokz franchit un cap avec ses premiers écouteurs sans fil à clip, pensés comme des bagues d'oreilles audio qui laissent le conduit auditif libre. L'utilisateur continue d'être à l’écoute du monde qui l'entoure tout en profitant de sa musique, sans pression intra-auriculaire ni gêne sous des lunettes ou un chapeau.

Des clips qui assument le look… et le confort

Chaque oreillette ne pèse que 6,5 grammes et se fixe via un arceau souple en alliage de titane, gainé de silicone pour le contact avec la peau. Le maintien se veut stable sur la durée, même en mobilité ou en utilisation sportive légère, avec en plus une résistance IP54 à la sueur et aux éclaboussures.