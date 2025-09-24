La tendance ne faiblit pas : les références d'écouteurs sans fil ouverts se multiplient chez la plupart des fabricants. Après un premier jalon avec les Wear Stereo, Xiaomi affine sa formule avec une nouvelle paire open-ear retravaillée pour offrir plus de confort au quotidien, une meilleure réduction active des fuites sonores et une autonomie toujours plus grande. De quoi séduire celles et ceux qui veulent entendre leur environnement sans sacrifier à la qualité de ce qu'ils écoutent.

Un design ouvert, pensé pour le confort au long cours

L'approche est assumée : arceau fin avec soutien à trois points pour répartir la pression, branches à mémoire de forme en titane pour s'adapter à toutes les oreilles, et 9,7 grammes par écouteur pour oublier que l'on porte ces écouteurs. Le tout est certifié par TÜV SÜD (sic) pour son haut niveau de confort, et profite d'une résistance IP54 pour encaisser transpiration et projections. Côté pratique, la détection de port et les gestes tactiles sont bien entendu de la partie, tout comme Google Fast Pair pour l'appairage express des Open Wear Stereo Pro avec un smartphone Android.