Ce n’est pas un coup d’essai pour Xiaomi. Avec les Open Wear Stereo Pro, la marque poursuit sa stratégie open-ear et vise le combo confort longue durée, signature sonore soignée et autonomie XXL. Un format taillé pour le quotidien… et plus si affinités.
La tendance ne faiblit pas : les références d'écouteurs sans fil ouverts se multiplient chez la plupart des fabricants. Après un premier jalon avec les Wear Stereo, Xiaomi affine sa formule avec une nouvelle paire open-ear retravaillée pour offrir plus de confort au quotidien, une meilleure réduction active des fuites sonores et une autonomie toujours plus grande. De quoi séduire celles et ceux qui veulent entendre leur environnement sans sacrifier à la qualité de ce qu'ils écoutent.
Un design ouvert, pensé pour le confort au long cours
L'approche est assumée : arceau fin avec soutien à trois points pour répartir la pression, branches à mémoire de forme en titane pour s'adapter à toutes les oreilles, et 9,7 grammes par écouteur pour oublier que l'on porte ces écouteurs. Le tout est certifié par TÜV SÜD (sic) pour son haut niveau de confort, et profite d'une résistance IP54 pour encaisser transpiration et projections. Côté pratique, la détection de port et les gestes tactiles sont bien entendu de la partie, tout comme Google Fast Pair pour l'appairage express des Open Wear Stereo Pro avec un smartphone Android.
Sous le capot, Xiaomi empile les transducteurs : dynamique 18×13 mm pour les graves, double armature équilibrée pour les médiums et un tweeter PZT pour l'aigu, le tout accordé par Harman avec cinq profils d'égaliseur (dont Harman AudioEFX et Harman Master). La compatibilité Hi-Res Audio Wireless et le codec LDAC soignent la restitution, tandis que le Dimensional Audio ajuste la scène sonore en suivant les mouvements de la tête. Surtout, un haut-parleur dédié émet des ondes inverses pour réduire les fuites sonores, Xiaomi annonçant jusqu'à 60% d'amélioration par rapport à la génération précédente (dans un rayon de 25 cm, volume à 50%).
Le Bluetooth 5.4 et la connexion multipoint
Côté endurance, comptez 8,5 heures par charge et jusqu'à 45 heures avec l'étui pour faire le plein en déplacement. 10 minutes de recharge du boîtier avec un câble USB Type-C offrirait environ 2 heures d'écoute supplémentaires. La connectivité est quant à elle à la norme Bluetooth 5.4 avec connexion multipoint pour, par exemple, jongler entre l'ordinateur portable et le smartphone. L'appli Xiaomi Earbuds centralise les 5 égaliseurs, la configuration des commandes gestuelles, la localisation des écouteurs en cas de perte et, même, un mode d'enregistrement vocal (à utiliser dans le respect des lois en vigueur).
En ce qui concerne le tarif des Open Wear Stereo Pro, celui-ci s'avère plutôt compétitif à la lecture de leurs caractéristiques techniques, à savoir 149,99€ (contre 79,99€ pour les Open Wear Stereo sur la boutique en ligne de Xiaomi). Enfin, trois coloris sont au programme : noir, gris et sable. Qui n'a pas encore essayé les écouteurs ouverts de nouvelle génération ?