Clicks continue de croire au retour en grâce des claviers physiques pour nos smartphones, et dévoile Clicks Power Keyboard, un petit clavier magnétique à venir (entre autres) clipser sous nos smartphones, ce dernier étant également en mesure de recharger nos précieux compagnons du quotidien.
Depuis de longues années maintenant, le smartphone tout tactile règne sans partage. Écrans géants, claviers virtuels et frappes approximatives ont relégué les bonnes vieilles touches physiques aux souvenirs, notamment celles des BlackBerry et de leurs clics jadis si appréciés. Pourtant, la nostalgie revient. Certaines sociétés rêvent de ressusciter le clavier, à l'instar de Clicks qui annonce lors du CES 2026 un nouvel accessoire magnétique prêt à se greffer sur iPhone et Android, pour écrire demain, comme hier.
Un clavier physique magnétique chez Clicks
Il y a deux ans (presque jour pour jour), la coque Clicks faisait revivre l'esprit Blackberry, avec une coque de protection intégrant un clavier physique complet calé dans la partie inférieure du smartphone, ce dernier étant alimenté directement par l'iPhone, le tout étant plug and play. Aujourd'hui, la marque récidive avec Clicks Power Keyboard, un clavier physique magnétique autrement plus polyvalent.
Celui-ci reprend le principe du clavier intégré aux coques pour iPhone, Pixel 10, Galaxy S25 ou encore Motorola Razr, mais en le rendant cette fois indépendant du smartphone. Adieu la coque, et place à un petit périphérique compatible Qi2 et MagSafe, l'accessoire se fixant magnétiquement au dos de l'appareil et coulissant vers le bas pour faire apparaître le clavier au moment de la saisie.
Un modèle sans-fil, à connecter à (presque) n'importe quoi
Le clavier se connecte en Bluetooth, sans passer par une quelconque connectique USB-C ou Lightning. Un choix qui lui permet de proposer tout le confort appréciable du sans-fil, aussi bien avec un smartphone qu'avec une tablette, un téléviseur ou presque n'importe quel autre appareil compatible finalement. Au total, 3 appareils peuvent être synchronisés au Clicks Power Keyboard.
En complément du clavier physique, Clicks Power Keyboard intègre aussi une batterie de 2 150 mAh. De quoi recharger le smartphone "on the go" (à 5 watts), une fonction plutôt cohérente avec l'ambition clairement affichée par l'appellation de ce nouvel accessoire.
Le Power Keyboard est un clavier magnétique coulissant qui peut s'utiliser quelle que soit la position du smartphone (paysage ou portrait) et avec la plupart des appareils Bluetooth. ©Clicks
L'autre avantage mis en avant par la marque, c'est la possibilité d'utiliser ce Clicks Power Keyboard en version Paysage (et non uniquement en mode Portrait comme le modèle précédent), mais aussi d'utiliser le clavier de manière indépendante, lorsque celui-ci est appairé à un téléviseur connecté ou à un casque VR.
Le nouveau Clicks Power Keyboard est d'ores et déjà disponible en précommande sur le site du fabricant, avec un tarif préférentiel fixé à 79 dollars, les premiers envois étant prévus pour le printemps. Une fois la période de précommande terminée, le clavier sera affiché au prix de 109 dollars.