Celui-ci reprend le principe du clavier intégré aux coques pour iPhone, Pixel 10, Galaxy S25 ou encore Motorola Razr, mais en le rendant cette fois indépendant du smartphone. Adieu la coque, et place à un petit périphérique compatible Qi2 et MagSafe, l'accessoire se fixant magnétiquement au dos de l'appareil et coulissant vers le bas pour faire apparaître le clavier au moment de la saisie.

Un modèle sans-fil, à connecter à (presque) n'importe quoi

Le clavier se connecte en Bluetooth, sans passer par une quelconque connectique USB-C ou Lightning. Un choix qui lui permet de proposer tout le confort appréciable du sans-fil, aussi bien avec un smartphone qu'avec une tablette, un téléviseur ou presque n'importe quel autre appareil compatible finalement. Au total, 3 appareils peuvent être synchronisés au Clicks Power Keyboard.

En complément du clavier physique, Clicks Power Keyboard intègre aussi une batterie de 2 150 mAh. De quoi recharger le smartphone "on the go" (à 5 watts), une fonction plutôt cohérente avec l'ambition clairement affichée par l'appellation de ce nouvel accessoire.