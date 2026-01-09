A ce prix là, on disposera d'un aspirateur doté de la technologie HydroJet 2.0, soit un balai serpillière capable de tourner jusqu’à 360 tours par minute, qui mise sur un nettoyage continu et autonome. Il se lave automatiquement grâce à de l’eau électrolysée issue de sa station, promettant l’élimination de 99,9% des germes et un sol impeccable.

Et c'est une première mondiale sur le segment, l'aspirateur eufy S2 est également en mesure de diffuser trois parfums d'ambiance interchangeables. A vous de voir si vous êtes plutôt basilic/citron, sauge/bambou ou bergamote/litchi.