À l'instar de nombreux géants de la tech, Anker profite du CES 2026 pour présenter un portefeuille complet et ambitieux de solutions intelligentes dédiées à notre quotidien.
Soucieuse de « renforcer son rôle moteur des solutions intelligentes au quotidien », la marque Anker dévoile notamment un tout nouvel aspirateur visant à nettoyer notre foyer, mais aussi…. à le parfumer. À cela s'ajoute une nouvelle sonnette connectée, un accessoire aujourd'hui indispensable pour de nombreux foyers, ainsi qu'un nouveau vidéoprojecteur home cinéma, « le plus puissant jamais conçu par la marque », qui gère l'image… et le son !
Anker eufy S2, l'aspirateur qui lave et qui parfume
Première nouveauté mise en avant par Anker, le nouvel aspirateur eufy S2, qui sera disponible à la vente le 4 février au prix de 1 499€.
A ce prix là, on disposera d'un aspirateur doté de la technologie HydroJet 2.0, soit un balai serpillière capable de tourner jusqu’à 360 tours par minute, qui mise sur un nettoyage continu et autonome. Il se lave automatiquement grâce à de l’eau électrolysée issue de sa station, promettant l’élimination de 99,9% des germes et un sol impeccable.
Et c'est une première mondiale sur le segment, l'aspirateur eufy S2 est également en mesure de diffuser trois parfums d'ambiance interchangeables. A vous de voir si vous êtes plutôt basilic/citron, sauge/bambou ou bergamote/litchi.
Côté performances, le système AeroTurbo 2.0 délivre une aspiration constante de 100 air watts, culminant à 30 000 Pa. Le tout est associé à une pression de 15 N, à l’IA CleanMind, à la cartographie 3D et aux technologies Carpet Master, le S2 étant en mesure de franchir des obstacles jusqu’à 53 mm.
Video Doorbell S4, où la sonnette connectée aujourd'hui incontournable
Après l'eufy Video Doorbell Duo, Anker dévoile son nouveau modèle Video Doorbell S4, dont le lancement est prévu pour le premier trimestre, au prix de 249€.
On retrouve une sonnette connectée au design désormais étrenné, avec ici un champ de vision de 180° (horizontal et vertical), sans oublier la précieuse IA, avec la fonction Tracking 2.0, capable de zoomer automatiquement, d'identifier les visages et de suivre les mouvements.
A l'instar de la concurrence, la sonnette connectée Anker promet une surveillance en temps réel grâce à sa caméra intégrée 3K, qui garantit des images nettes, même de nuit. Elle combine capteurs PIR, radar et algorithmes IA pour détecter avec précision la présence de visiteurs, tout en minimisant les fausses alertes.
Bien sûr, la communication audio bidirectionnelle permet d’interagir directement avec les visiteurs, où que l’on soit.
Le « projecteur le plus puissant jamais conçu par la marque »
Enfin, Anker le définit comme son produit phare du salon, le Soundcore Nebula X1 Pro est taillé pour faire le bonheur des amateurs de home-cinéma. Pour cela, il bénéficie d'une triple technologie laser 4K (avec une puce DLP 0,47" DMD) délivrant une luminosité de 3 500 Lumens ANSI, et la possibilité d'afficher une image allant jusqu'à 300" de diagonale (soit 7,6 mètres !).
Beau bébé de 32,8 kg, le projecteur dispose d'une poignée télescopique et est monté sur roulettes pour faciliter son transport. Outre l'image, le Soundcore Nebula X1 Pro assure également la partie audio, avec un système intégré 7.1.4 compatible Dolby Atmos, sans oublier la technologie FlexWave pour adapter le son à l'acoustique de la pièce.
On y retrouve une puissance totale de 400 watts, avec un subwoofer de 160 watts, deux barres de son frontales amovibles (80 watts chacune), ainsi que deux enceintes satellites sans-fil pour l'effet arrière (40 watts chacune). De quoi ambiancer les soirées cinéma et/ou sportives, à l'intérieur du foyer comme à l'extérieur.
« Grâce à l'intégration de Google TV et Netflix natif, le Nebula X1 Pro devient le centre névralgique d'expériences de streaming en qualité cinéma » précise le constructeur. La connectique n'est pas en reste, avec des ports HDMI, USB-C, USB-A, ainsi qu'une connexion pour les micros sans fil (pratique pour le karaoké).
Côté disponibilité, cet imposant Soundcore Nebula X1 Pro sera lancé le 25 février prochain, au tarif de 4 999€.