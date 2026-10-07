Le rouleau serpillière a la cote, et Roborock surfe sur cette tendance avec le Saros 20 Flow Complete, son nouvel aspirateur robot sorti ces dernières semaines. Nous avons pu l’essayer durant une semaine dans un logement de 90 m2 pour voir si cette nouveauté tient toutes ses promesses.
- Lavage au rouleau très efficace, sur tous les types de taches
- Rouleau rincé en continu et lavé à l'eau chaude
- Aspiration impeccable, sans emmêlement
- Franchissement des doubles seuils
- Application très complète et compatibilité Matter
- Nettoyage des tapis un peu en deça
- Quelques bugs lors de la cartographie
- Détection d'obstacles perfectible
- Séchage du rouleau d'environ 3 h 30
- Tarif élevé
Alors que l’on attendait des mises à jour du côté de la gamme Qrevo, la gamme (un peu) plus accessible du constructeur, Roborock a choisi de muscler en parallèle la ligne Saros, avec deux nouveaux Saros 20. On retrouve le Saros 20 Neo, un modèle que nous testerons dans quelques semaines sur Clubic, et le Saros 20 Flow Complete qui nous intéresse aujourd’hui.
L’intérêt de cet appareil est le remplacement des serpillières rotatives par un rouleau brosse. Ce n’est pas une première pour Roborock, qui avait déjà expérimenté le procédé avec le Qrevo Curv 2 Flow. La greffe semble avoir suffisamment pris pour atteindre désormais le haut de gamme. Si dans les faits, ce nouveau modèle ressemble beaucoup au Saros 20 sorti en début d’année, il y a suffisamment de différences pour l’analyser sous tous les angles et vous livrer notre avis.
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Design et fabrication : un robot un peu plus épais, et un retour en arrière
Nous aimons particulièrement les robots aspirateurs conçus par Roborock d’un point de vue esthétique. Le Saros 20 Flow Complete ne déroge pas à la règle. La station, habillée d’une robe noire mate du plus bel effet, est de plus conçue de manière très maligne. Pour réduire un tant soit peu l’encombrement, Roborock a placé le réservoir de solution détergente et le sac d’aspiration sous les bacs d’eau, et non dans un logement dédié. Ce n’est que deux centimètres de gagnés en profondeur, et 3 cm en hauteur, et l’appareil demande toujours une certaine place dans la maison, mais cela va dans le bon sens.
Le robot aspirateur ressemble trait pour trait à un Saros 20, mais prend un peu d’épaisseur, avec 1 cm de plus que le modèle standard (8,98 cm contre 7,98 cm). La faute est probablement due au système de rouleau nettoyant sous l’appareil. Avec à peine 9 cm de haut, l’aspirateur robot peut malgré tout passer sous un canapé ou des meubles bas. Autre surprise : c’est le retour du LiDAR rétractable sur l’appareil, alors qu’il avait disparu en début d’année pour un LiDAR intégré directement dans le corps de l’appareil. Celui-ci rentre automatiquement dans le corps du robot à l’approche d’un meuble bas.
Parlons enfin du contenu du kit. J’avais trouvé le Saros 20 particulièrement chiche, avec peu d’accessoires présents. Roborock change de stratégie ici et fait preuve d’une bien plus grande générosité avec la présence de sept sacs à poussière au total, d’un échantillon de solution de nettoyage des sols, de deux filtres et d’un rouleau supplémentaire.
Aspiration : sans faute, à un poil près
Le Saros 20 Flow Complete offre le même niveau de puissance que le Saros 20 en début d’année, à savoir 36 000 Pa. Autant dire que nous ne sommes pas surpris des performances offertes par le robot aspirateur, tout aussi excellentes.
Les premiers nettoyages ont été réalisés avec le mode SmartPlan, le programme utilisant les modèles d’IA du constructeur pour détecter automatiquement les zones sales en fonction des pièces. Je n’ai pas grand-chose à rajouter à mon test précédent. L’aspirateur offre une récupération impeccable des différents déchets. Les poussières et les miettes sont avalées en un passage par la double brosse DuoDivide et les deux brosses latérales. En ce début d’automne, le Saros 20 Flow Complete a également été confronté à la mue de mon labrador, et les touffes de poils sont récupérées tout aussi facilement, sans emmêlement dans la brosse et le conduit d’aspiration. Après plus d’une décennie d’existence, Roborock maîtrise son sujet sur le bout des doigts. Le Saros 20 Flow Complete convient à tous les types d’utilisateurs.
Nous avons aussi testé les différents modes de nettoyage offerts en passant en contrôle manuel, avec quatre puissances d’aspiration proposées. En mode Silencieux, pour un nettoyage quotidien, le robot fait correctement le job avec un bruit qui ne dépasse pas les 52 dB. À l’inverse, le mode le plus fort (Max) fait rugir le moteur à près de 65 dB mais se révèle parfait pour le nettoyage rapide d’une zone très encombrée.
Autre point de comparaison : le nettoyage des tapis. J’ai, comme à mon habitude, testé le Saros 20 Flow Complete sur un tapis à poils longs, et là encore, l’appareil m’a donné satisfaction. Une fois la zone indiquée automatiquement comme moquette sur la carte d’étage, le robot aspirateur met du cœur à l’ouvrage et occupe l’espace durant de longues minutes pour un nettoyage plus intensif. La plupart des miettes et autres déchets sont ramassés lors du passage, seuls restent les poils incrustés dans les fibres du tapis quand on y regarde de plus près. Cela reste tout à fait acceptable, notamment si vous passez l’aspirateur robot au quotidien dans votre logement.
Lavage des sols : enfin à la hauteur de la gamme Saros
Le Saros 20 Flow Complete vient donc compléter la gamme du constructeur avec l’introduction de son système SpiraFlow 2.0, un rouleau brosse placé sous le robot aspirateur. Ce dernier, censé offrir une meilleure récupération des taches à l’instar des aspirateurs laveurs, se nettoie automatiquement en cours de lavage grâce à un rinçage en continu. Roborock ajoute que la station remplit le réservoir du robot d’eau tiède après chaque lavage, de quoi mieux dissoudre la saleté. Le Saros 20, qui utilise un duo de serpillières motorisées, m’avait laissé perplexe avec une efficacité de nettoyage un peu en deçà de ce que propose habituellement Roborock. Le Saros 20 Flow Complete fait nettement mieux sur les taches du quotidien.
Encore une fois, j’ai débuté mon test avec SmartPlan et laissé l’aspirateur robot évaluer le degré de saleté dans chaque pièce afin de voir ce qu’il avait dans le ventre. Le premier passage a été très efficace pour retirer les taches légères (terre, traces de pas). Le rouleau brosse ne laisse que peu de traces au sol et s’étend automatiquement le long des plinthes pour atteindre le maximum de zones.
Même sur les traces de soda ou de sauce, généralement difficiles à récupérer pour ce type d’appareil, le Saros 20 Flow Complete s’en sort avec les félicitations du jury. Le robot a identifié la trace et est passé deux fois dessus durant le travail pour en retirer le plus gros. Je mentirais en disant que le travail est parfait, mais c’est suffisant au moins pour récupérer le plus gros, et excellent dans le cadre d’un passage quotidien de l’appareil sur le sol. Le rouleau se lève enfin lors du passage sur un tapis. Sur un modèle à poils longs, le rouleau a tendance à légèrement le toucher mais sans se salir davantage.
Comme pour l’aspiration, il est possible de débrayer le mode automatique pour modifier le niveau d’eau envoyé sur la brosse, l’ajustement automatique du débit selon le sol devant être activé à la main dans l’application. Il est aussi possible de changer le mode de navigation, et opter pour un passage plus précis, plus long aussi puisque le robot aspirateur va passer plusieurs fois au même endroit afin de retirer les taches et autres cochonneries au sol. À réserver pour un sol très sale, après une soirée par exemple, le mode SmartPlan étant, à mon sens, suffisant pour la plupart des situations.
Navigation et logiciel : une référence, malgré quelques rares loupés
Le Saros 20 ne posait aucun problème en matière de cartographie et le Saros 20 Flow repart sur les mêmes bases. La cartographie initiale est rapide (environ 10 minutes), mais l’agencement automatique des pièces n’est pas idéal. Sans porte ou vraie délimitation, le robot aspirateur fait un peu avec ce qu’il a, et m’a ajouté des zones de manière aléatoire qui m’ont demandé un peu de travail dans les réglages de l’application mobile. Le mode d’édition de la carte propose toutes les options attendues pour fusionner, diviser ou renommer les pièces, ainsi que pour ajouter des meubles, ce que je recommande vivement.
Au passage, le logiciel compagnon proposé par Roborock n’évolue qu’à la marge, et propose toujours un tas d’options et de réglages dans une interface bien pensée et facile à prendre en main. L’expérience logicielle offerte par le constructeur reste une fois de plus l’une des références du secteur. Roborock propose aussi la compatibilité Matter, ce standard qui relie le robot à Apple Maison, Google Home ou Alexa pour l’intégrer facilement à son écosystème domotique. La plupart des modèles récents de la marque en disposent désormais, c’est un pas dans le bon sens.
Le châssis AdaptiLift Traverse 3.0 est l’autre atout du robot. Un bras de levage lui permet de franchir des doubles seuils, jusqu’à 8,8 cm cumulés selon Roborock : une première marche jusqu’à 4,5 cm, puis une seconde sous 4,3 cm. Chez moi, le passage d’un seuil s’effectue sans hésitation par le robot.
En ce qui concerne la navigation dans le logement, le Saros 20 Flow Complete combine trois sources : un LiDAR rétractable (un capteur laser qui scanne la pièce), une caméra couleur RGB et la lumière structurée VertiBeam, qui élargit le champ de vision latéral pour repérer murs, seuils et obstacles bas. Il reconnaît environ 300 types d’objets selon le constructeur. La plupart du temps, le robot évite soigneusement les paires de pantoufles ou autres balles laissées par terre, ainsi que les câbles. Il peut malgré tout encore se tromper et manquer un petit amas de mousse ou une grosse touffe de poils, considérés comme des objets et non des déchets.
Autonomie et entretien : 3 h 30 pour un rouleau sec
Le Roborock Saros 20 Flow dispose d’une batterie de 6 400 mAh, une capacité on ne peut plus classique dans l’univers des robots aspirateurs. Durant mon essai, le modèle met environ 1 h 30 pour un lavage complet du rez-de-chaussée, avec un retour à la station après chaque nettoyage de pièce pour se remplir en eau et laver la serpillière. Il est possible de gagner quelques minutes en privilégiant un nettoyage après un certain nombre de mètres carrés avalés.
Le robot dispose en outre d’une charge rapide, qui lui permet de passer de 0 à 100 % en environ trois heures, de quoi relancer un cycle sans attendre le plein. Selon Roborock, la charge complète demande 150 minutes. La recharge intelligente va un cran plus loin : on peut différer la charge complète ou la caler sur les heures creuses de son contrat d’électricité, et gagner quelques euros au passage.
Côté entretien, la station fait l’essentiel du travail, et plutôt bien. Le vidage du bac à poussière vers le sac intégré à la base ne laisse aucun résidu notable après les cycles. Le système s’est montré fiable, sans accroc. La plaque supérieure du robot se retire facilement et donne accès aux éléments à nettoyer à la main.
Le rouleau, lui, a droit à un traitement de faveur. Pendant le lavage, il est rincé en continu. Une fois de retour sur la station, il subit un lavage à l’eau chaude, jusqu’à 100 °C selon Roborock, avec dosage automatique du détergent. Une température déjà vue sur le Saros 20, mais appliquée ici à un rouleau. Le constructeur précise que la station surveille le niveau de saleté pendant l’opération et ajuste la durée du lavage en conséquence. Le résultat est là : l’efficacité de l’auto-nettoyage est excellente, et même après plusieurs sessions de lavage, très peu de résidus restent visibles sur le rouleau.
Reste le séchage, et c’est le chapitre le plus long. Roborock annonce un air chaud pouvant atteindre 63 °C, contre 55 °C sur le Saros 20. Un air plus chaud, donc, mais un programme qui dure environ 3 h 30 dans mon essai, soit plus du double du temps de travail du robot. C’est le prix d’un rouleau plus dense et plus gorgé d’eau qu’une paire de serpillières. Mais il ressort parfaitement sec à la fin du cycle.
Roborock Saros 20 Flow Complete : l’avis de Clubic
Le rouleau tient sa promesse. Là où le Saros 20 laissait perplexe avec ses serpillères, le Saros 20 Flow Complete efface la terre, les traces de pas et autres taches incrustées, puis nettoie son rouleau tout seul à l'eau chaude. Le lavage, qui était le maillon faible du Saros 20, devient ici le point fort du robot.
Le reste, on le connaissait déjà. L'aspiration est impeccable, jusque dans la mue du labrador, avec un tapis à poils longs pour seule réserve. La puissance, elle, n'a pas bougé d'un pascal depuis les 36 000 Pa du Saros 20 : le progrès se joue désormais ailleurs, sous le robot.
Ailleurs, justement, il reste du travail, et il ne se trouve plus dans la poussière. La cartographie invente des pièces, certains obstacles échappent encore à la caméra, et l'application réclame quelques retouches avant qu'on laisse le robot seul. Le sol est gagné, la bataille de l'intelligence ne fait que commencer. Le Saros 20 Flow Complete est un excellent robot aspirateur qui nettoie sans reproche mais qu'on surveille encore un peu. C'est le revers de la médaille : quand le sol est impeccable, les petits ratés se remarquent un peu plus.
- Lavage au rouleau très efficace, sur tous les types de taches
- Rouleau rincé en continu et lavé à l'eau chaude
- Aspiration impeccable, sans emmêlement
- Franchissement des doubles seuils
- Application très complète et compatibilité Matter
- Nettoyage des tapis un peu en deça
- Quelques bugs lors de la cartographie
- Détection d'obstacles perfectible
- Séchage du rouleau d'environ 3 h 30
- Tarif élevé
Fiche technique Roborock Saros 20 Flow Complete
Résumé
|Type de robot
|Aspirateur robot laveur
|Capacité du bac à poussière
|2.7l
|Capacité du bac à eau
|4l
|Type de brosse
|Nylon, Caoutchouc, Poils
|Base aspirante
|Oui
|Autonomie
|180mn
|Technologie de navigation
|Laser, Caméra
|Cartographie
|Oui
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Détecteur d'obstacles
|Oui
|Monte les marches
|Non
|Avec bras articulé
|Non
Nettoyage
|Type de robot
|Aspirateur robot laveur
|Puissance d'aspiration
|36000 Pa
|Niveaux de puissance d'aspiration
|4
|Récupération de la poussière
|Avec sac
|Capacité du bac à poussière
|2.7l
|Capacité du bac à eau
|4l
|Brosse centrale
|Oui
|Type de brosse
|Nylon, Caoutchouc, Poils
|Brosse(s) latérale(s)
|2
|Base aspirante
|Oui
|Autonomie
|180mn
|Capacité de la batterie
|6400 mAh
|Temps de charge de la batterie
|3 h
|Batterie amovible
|Non
Navigation
|Technologie de navigation
|Laser, Caméra
|Cartographie
|Oui
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Détecteur d'obstacles
|Oui
|Détecteur de vide
|Oui
|Monte les marches
|Non
|Murs virtuels
|Oui
|Programmable
|Oui
|Avec bras articulé
|Non
|Modes de parcours
|Navigation en S, Aléatoire
Connectivité
|Wi-Fi
|Oui
|Bluetooth
|Oui
|Environnement(s) logiciel(s) compatible(s)
|Apple Homekit, Google Home, Amazon Alexa
|Assistant vocal compatible
|Google Assistant, Alexa, Siri
Caractéristiques physiques
|Hauteur
|89.8mm
|Largeur
|352mm
|Poids
|5.18kg
|Forme du robot
|Disque