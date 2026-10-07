Alors que l’on attendait des mises à jour du côté de la gamme Qrevo, la gamme (un peu) plus accessible du constructeur, Roborock a choisi de muscler en parallèle la ligne Saros, avec deux nouveaux Saros 20. On retrouve le Saros 20 Neo, un modèle que nous testerons dans quelques semaines sur Clubic, et le Saros 20 Flow Complete qui nous intéresse aujourd’hui.

L’intérêt de cet appareil est le remplacement des serpillières rotatives par un rouleau brosse. Ce n’est pas une première pour Roborock, qui avait déjà expérimenté le procédé avec le Qrevo Curv 2 Flow. La greffe semble avoir suffisamment pris pour atteindre désormais le haut de gamme. Si dans les faits, ce nouveau modèle ressemble beaucoup au Saros 20 sorti en début d’année, il y a suffisamment de différences pour l’analyser sous tous les angles et vous livrer notre avis.