Connu pour ses robots aspirateurs laveurs, Narwal élargit son terrain de jeu avec le V50 Cube et s’attaque au marché des aspirateurs balais avec station. Face à Dyson, Tineco ou encore Dreame, le constructeur doit trouver sa place dans une catégorie où la puissance ne suffit plus à faire la différence.

L’entretien devient lui aussi un argument de vente, avec de nombreux modèles qui intègrent désormais une station de vidange. Un terrain familier pour Narwal, qui transpose ici la promesse d’automatisation de ses robots à un appareil que l’on garde en main.

Avec le V50 Cube, la marque mise sur un ensemble complet, associant une aspiration de 210 AW à une station de vidage automatique et deux batteries. Son ambition : séduire ceux qui veulent un aspirateur efficace, facile à sortir et peu contraignant à entretenir, sans consacrer trop d’espace pour son rangement.

Une proposition séduisante sur un marché où les équipements deviennent toujours plus sophistiqués, parfois au détriment de la simplicité. Mais cette recherche de confort se traduit-elle par un appareil suffisamment polyvalent pour devenir l’aspirateur principal du foyer ?