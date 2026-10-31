Avec le V50 Cube, Narwal associe un aspirateur balai léger à une station compacte qui range les accessoires, recharge deux batteries et récupère la poussière. Une formule bien pensée pour le quotidien, portée par une très bonne efficacité sur les sols durs. Mais cette compacité se fait-elle au détriment des performances d’aspiration ? Réponse dans cet essai.
- Très bonne efficacité sur sols durs
- Légèreté, prise en main confortable et tube télescopique
- Station compacte avec vidage automatique
- Deux batteries avec recharge intégrée à la station
- Anti-enchevêtrement efficace sur les deux brosses
- Éclairage LED utile et bruit contenu
- Plastiques de la station peu qualitatifs
- Accès aux accessoires contraignant
- Mode IA parfois lent à réagir
- Écran peu informatif
Connu pour ses robots aspirateurs laveurs, Narwal élargit son terrain de jeu avec le V50 Cube et s’attaque au marché des aspirateurs balais avec station. Face à Dyson, Tineco ou encore Dreame, le constructeur doit trouver sa place dans une catégorie où la puissance ne suffit plus à faire la différence.
L’entretien devient lui aussi un argument de vente, avec de nombreux modèles qui intègrent désormais une station de vidange. Un terrain familier pour Narwal, qui transpose ici la promesse d’automatisation de ses robots à un appareil que l’on garde en main.
Avec le V50 Cube, la marque mise sur un ensemble complet, associant une aspiration de 210 AW à une station de vidage automatique et deux batteries. Son ambition : séduire ceux qui veulent un aspirateur efficace, facile à sortir et peu contraignant à entretenir, sans consacrer trop d’espace pour son rangement.
Une proposition séduisante sur un marché où les équipements deviennent toujours plus sophistiqués, parfois au détriment de la simplicité. Mais cette recherche de confort se traduit-elle par un appareil suffisamment polyvalent pour devenir l’aspirateur principal du foyer ?
Design et ergonomie : un aspirateur agréable en main, une station moins bien finie
Le V50 Cube mise sur une silhouette compacte, avec une poignée intégrée à la partie supérieure du corps de l’aspirateur. Le bloc moteur et le collecteur forment un ensemble relativement plat, moins volumineux en main que ne le laisse supposer sa station. Le poids constitue un véritable atout, avec 1,4 kg pour le corps principal, tandis que l’ensemble avec le tube et la brosse atteint 2,55 kg.
Cette légèreté se ressent immédiatement à l’utilisation. La prise en main est confortable et l’appareil se guide facilement, sans donner l’impression de devoir compenser un bloc moteur trop lourd au niveau du poignet. Le tube télescopique complète bien cette conception : sa longueur s’ajuste à la position de nettoyage, puis se réduit pour ranger l’aspirateur. C’est également pratique lorsqu’on retire la brosse principale pour utiliser un accessoire au bout du tube.
Les commandes restent simples, avec un bouton de mise en marche et un second pour changer de mode, placés sur le dessus de la poignée. À proximité, le petit écran se révèle presque anecdotique. Il affiche le mode sélectionné et le niveau de charge, mais ce dernier se limite à une représentation graphique, sans pourcentage précis. On dispose donc surtout d’un témoin de fonctionnement, là où un affichage plus détaillé aurait apporté une véritable information supplémentaire.
La dotation couvre les principaux usages domestiques. Outre le tube télescopique, Narwal fournit une brosse principale motorisée avec éclairage LED, une mini-brosse motorisée destinée aux surfaces textiles et un suceur deux-en-un. Celui-ci combine un embout étroit pour les interstices et une petite brosse pour dépoussiérer les meubles.
Concernant la maniabilité, le passage sous les meubles est très convaincant : l’appareil s’abaisse facilement pour atteindre les espaces peu accessibles et la tête se guide également bien le long des plinthes. Elle oppose toutefois parfois une certaine résistance lorsqu’on cherche à la faire pivoter à 90 degrés. Il faut alors reprendre légèrement son mouvement pour négocier un virage serré.
La station est basse, compacte et plutôt élégante et se fait discrète dans une pièce. Les accessoires disparaissent sous son capot, ce qui évite de laisser les embouts apparents autour du support ou de les disperser dans différents tiroirs. Leur accès est malheureusement moins réussi. Il faut retirer le manche, enlever le capot, puis trouver où poser ce dernier puisqu’il n’est pas retenu. Les manipulations s’accumulent pour récupérer un simple embout. Une ouverture articulée aurait rendu le système plus agréable, notamment lorsqu’on change plusieurs fois d’accessoire pendant le ménage.
C’est également la station qui déçoit par ses matériaux. Ses plastiques paraissent bon marché et donnent une impression de fragilité, particulièrement au niveau du capot. La qualité perçue ne correspond pas au soin apporté au dessin de l’ensemble. Cette réserve concerne bien la base, l’aspirateur lui-même laissant une impression plus favorable.
Cependant, l’intégration de la seconde batterie est particulièrement ingénieuse. La station abrite un emplacement de recharge dédié, ce qui évite de multiplier les chargeurs et les câbles. Il suffit d’ouvrir la trappe pour récupérer la batterie de rechange et intervertir les deux unités.
Aspiration : très efficace sur sols durs, mais une intelligence en retard
Le V50 Cube propose trois modes d’aspiration, accessibles depuis le bouton situé sur la poignée. Le mode Éco limite la puissance pour privilégier l’autonomie et le silence lors des nettoyages légers, tandis que le mode IA l’ajuste automatiquement en fonction de la saleté détectée. Le mode Max permet quant à lui de solliciter toute la puissance disponible, notamment lorsqu’on utilise le suceur dans les rails ou que l’on souhaite renforcer l’aspiration sur un tapis, au prix d’un fonctionnement plus bruyant et d’une consommation accrue.
Avec une puissance maximale annoncée de 210 AW, le V50 Cube dispose d’une fiche technique solide. Sur les sols durs, l’aspiration et la brosse motorisée travaillent bien ensemble, avec des résultats très convaincants pour le ménage quotidien. L’action du rouleau contribue à récupérer les saletés, tandis que la légèreté de l’appareil permet de guider la tête facilement. Le Narwal trouve ici un bon équilibre entre performances et confort, sans donner l’impression de sacrifier le nettoyage à la compacité.
L’éclairage LED complète efficacement le travail de la brosse. Il fait ressortir la poussière qui passerait autrement inaperçue et permet de voir où un passage supplémentaire est nécessaire. Son intérêt dépasse donc le simple effet visuel : on suit plus précisément le nettoyage, notamment sous les meubles ou dans les zones moins éclairées. Au quotidien, cette aide se révèle plus convaincante que certaines fonctions dites intelligentes.
Le mode IA en est justement un exemple. Chargé d’adapter automatiquement la puissance à la quantité de saleté détectée, il réagit parfois avec un temps de retard. Nous avons ainsi entendu le moteur accélérer alors que la poussière avait déjà été aspirée, le supplément de puissance intervenant après le moment où il aurait été le plus utile. Cette latence ne compromet pas les bons résultats sur sols durs, mais elle limite l’intérêt de l’automatisme. Face à une zone nécessitant davantage d’aspiration, sélectionner directement le mode Max reste plus prévisible.
Sur tapis, le bilan est satisfaisant, sans susciter le même enthousiasme. La brosse motorisée permet d’assurer leur entretien courant, mais l’ensemble donne moins cette impression d’aisance observée sur les sols durs. Le mode Max apporte une aspiration plus soutenue, sans faire du V50 Cube une référence pour autant.
Cette réserve se retrouve surtout lorsqu’on utilise le suceur, notamment dans les rails de portes coulissantes. Dans cette configuration, l’appareil ne bénéficie plus de l’action mécanique du rouleau pour aider à décrocher les saletés. Le mode Max améliore sensiblement les choses, mais le contraste avec l’efficacité de la brosse principale reste perceptible. C’est dans ce type d’exercice que le Tineco Pure One A90S nous paraît plus convaincant : plus lourd et encombrant, il offre en contrepartie une aspiration plus énergique avec les accessoires.
Il faut donc distinguer les usages avant de parler d’un manque de puissance. Le V50 Cube se montre très efficace pour nettoyer les sols durs avec sa tête motorisée, tandis que ses limites apparaissent davantage lorsqu’il faut compter sur la seule aspiration pour récupérer des saletés dans un espace étroit.
Sa compacité mérite également d’être relativisée pour le nettoyage d’une voiture. Sans flexible pour déporter le bloc moteur, il faut pouvoir orienter l’aspirateur et son embout dans l’espace disponible, ce qui peut compliquer l’accès entre les sièges ou sous les assises. Son faible encombrement au rangement ne garantit donc pas la même facilité dans toutes les configurations.
L’appareil reste en revanche agréable sur le plan sonore. Son fonctionnement relativement discret contribue, avec son poids contenu, à rendre les séances de ménage confortables, même si le passage en mode Max se fait davantage entendre.
Côté autonomie, les 180 minutes annoncées correspondent aux deux batteries cumulées, en mode Éco avec le suceur. Avec la brosse principale motorisée en mode IA, elle descend à environ une demi-heure par batterie. La présence d’une seconde batterie est un véritable atout pratique pour poursuivre le nettoyage, notamment grâce à son rangement qui lui permet d’être conservée chargée.
Entretien : une station qui simplifie vraiment le quotidien
L’intérêt de la station se mesure aussi une fois le ménage terminé. En prenant en charge le transfert de la poussière vers un sac, elle évite d’ouvrir systématiquement le collecteur au-dessus de la poubelle. Il suffit de remettre l’aspirateur en place pour lancer le vidage et la recharge, ce qui rend l’ensemble particulièrement pratique lorsqu’on multiplie les petites séances de nettoyage.
La filtration intervient à la fois dans l’aspirateur et dans la base. Le premier associe une séparation cyclonique, une grille métallique, un préfiltre et un filtre HEPA H13, tandis que la station dispose de son propre préfiltre et d’un second filtre HEPA H13 pour l’air rejeté lors du vidage. Ces éléments sont démontables pour leur entretien. Autour de la grille du collecteur, un anneau racleur aide également à décrocher les résidus accumulés ; il peut être actionné manuellement lorsque cela s’avère nécessaire.
À l’usage, l’efficacité de l’anti-enchevêtrement contribue tout autant à réduire les interventions. Sur la brosse principale comme sur la mini-brosse motorisée, les cheveux ne viennent pas rapidement s’enrouler autour du rouleau, ce qui évite de devoir régulièrement les retirer à la main. C’est un point particulièrement appréciable sur un appareil que l’on souhaite pouvoir utiliser puis ranger sans prolonger le ménage par le nettoyage des accessoires.
La station intègre également un dispositif de désinfection par UV, associé à un traitement aux ions d’argent, utile pour limiter la prolifération bactérienne et les mauvaises odeurs, notamment si vous avez des animaux à la maison.
Il reste à surveiller l’état des filtres et à remplacer le sac de la station lorsqu’il est plein. La présence de sacs de rechange dans le carton est donc bienvenue, même si leur renouvellement représentera ensuite un coût à prévoir. L’entretien courant reste néanmoins peu contraignant, en cohérence avec la vocation pratique du V50 Cube.
Narwal V50 Cube : l’avis de Clubic
Le Narwal V50 Cube convainc par sa capacité à rendre le ménage moins contraignant. Très efficace sur les sols durs, léger et agréable à manier, il associe une bonne brosse motorisée à un éclairage qui révèle efficacement la poussière. Sa station compacte simplifie le rangement et le vidage, tandis que les deux batteries et leur recharge intégrée apportent une souplesse appréciable. L’anti-enchevêtrement efficace sur les deux brosses complète cet ensemble bien pensé.
Quelques concessions subsistent toutefois. La station mériterait des plastiques plus qualitatifs et un accès moins laborieux aux accessoires, tandis que l’écran apporte peu d’informations et que le mode IA tarde parfois à réagir.
Pour un logement majoritairement équipé de sols durs, le V50 Cube constitue un excellent choix cohérent comme aspirateur principal. Il privilégie un équilibre convaincant entre efficacité, confort et entretien simplifié, malgré une station dont la finition n’est pas à la hauteur de ses bonnes idées.
- Très bonne efficacité sur sols durs
- Légèreté, prise en main confortable et tube télescopique
- Station compacte avec vidage automatique
- Deux batteries avec recharge intégrée à la station
- Anti-enchevêtrement efficace sur les deux brosses
- Éclairage LED utile et bruit contenu
- Plastiques de la station peu qualitatifs
- Accès aux accessoires contraignant
- Mode IA parfois lent à réagir
- Écran peu informatif