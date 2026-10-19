Tineco continue d’enrichir sa famille d’aspirateurs laveurs, au point qu’il faut parfois s’accrocher pour distinguer les différentes références. Après un S9 Artist particulièrement convaincant et un S9 Scientist dont le jet d’eau m’avait laissé un peu sur ma faim, voici le Floor One S9 Master.

Au programme : une aspiration annoncée à 25 000 Pa, un lavage à l’eau chaude, une raclette StreakFree pour limiter les traces et une station capable de nettoyer puis sécher le rouleau en quelques minutes. De belles promesses pour un appareil dont la boutique française affiche un prix de référence de 699 euros, avant remise.

J’ai utilisé ce S9 Master sur tous les sols de ma maison, pour le ménage quotidien. De quoi vérifier si ce nouveau maître du lavage mérite son nom.