Greenpeace, qui soutient les opposants au projet, a alerté la Région. L'ONG a lancé une procédure d'urgence auprès du cabinet du ministre après avoir vu, sur des images prises au drone, que les travaux avaient beaucoup avancé en novembre. Le lendemain, des contrôleurs envoyés par la Région ont trouvé un bâtiment de 30 000 mètres carrés quasiment terminé et environ 300 ouvriers sur le chantier. « Nous avons donné l'ordre verbal d'arrêter les travaux », raconte Raphaël Stokis, fonctionnaire délégué de la Région wallonne, à la RTBF.

L'administration wallonne a confirmé cet ordre d'arrêt à l'AFP. « On a constaté une infraction majeure. Un procès-verbal va être adressé au parquet », prévient Nicolas Yernaux, porte-parole du Service public de Wallonie. Auprès de la RTBF, Google promet d'« entretenir un dialogue ouvert et collaboratif avec le gouvernement régional ».

Google et la Wallonie s'opposent surtout sur l'eau. Le géant américain demandait à pomper 600 mètres cubes par heure dans la Sambre et à rendre à la rivière moins d'un quart de ce volume. Pour refuser, François Desquesnes a mis en avant les ressources en eau limitées de la Wallonie et les sécheresses attendues ces prochaines années.

Google se heurte aussi aux autorités finlandaises, qui l'ont sommé de suspendre avant le 23 octobre deux chantiers de data centers, le temps d'évaluer leur impact sur l'environnement . Elles soupçonnent la société qui représente Google en Finlande d'avoir défriché plus de 300 hectares de forêt à Muhos sans l'évaluation obligatoire. En Belgique, le Conseil d'État examinera le recours de Google le 7 janvier, selon la RTBF.