Le Board a révoqué l’autorisation de rejet de Goat Systems pour les opérations de remplissage et de rinçage le 24 mars. Désormais, il étend cette restriction à tous les centres de données raccordés au réseau municipal, y compris ceux qui utilisent des systèmes de refroidissement en circuit fermé. Les équipes remplissent la tuyauterie d’un circuit de refroidissement, puis la rincent pour éliminer les débris avant la mise en marche du système. Elles envoient ensuite l’eau usée à l’égout. Goat Systems a versé cette eau, contaminée par Cupriavidus gilardii, dans le réseau d’égouts de Cheyenne.

Selon Frank Strong, responsable de la division ingénierie et ressources en eau du Board, Goat Systems avait acheté l'eau de remplissage auprès du Board lui-même. Le Board n’a pas identifié l’origine de la bactérie, mais son personnel de laboratoire l’a détectée en février lors d'un prélèvement de routine. « Ce n'est pas un type de bactérie que nous recherchons habituellement », a-t-il déclaré au Wyoming Tribune Eagle.

Cheyenne pulvérise ensuite ses eaux usées traitées sur les parcs et les terrains de golf de la ville, ainsi que sur d’autres espaces verts. Selon Frank Strong, l’irrigation avec une eau contaminée risque de disperser la bactérie sous forme d’aérosol. Cupriavidus gilardii n'est pas un contaminant réglementé, mais le rejet a suffisamment perturbé le traitement des eaux pour justifier une violation de non-conformité importante.

Meta a déclaré soutenir Fortis, son entrepreneur général, qui a cessé les rejets et a commencé à évacuer les eaux usées hors site. Selon un porte-parole de Meta, le service des eaux de Cheyenne a détecté la substance dans les eaux usées de la ville, et non dans l'eau potable. Un expert environnemental indépendant mandaté par Fortis n'a relevé aucune trace de la bactérie.

Pete Laybourn, conseiller municipal de Cheyenne, a réagi à l’annonce. « C'est une très, très mauvaise surprise », a-t-il déclaré au Cowboy State Daily. Patrick Collins, maire de Cheyenne, a lui aussi exprimé sa déception, tout en saluant le travail du Board pour détecter la contamination et remettre en service le système de réutilisation des eaux.