Des recherches citées dans les documents de la Commission indiquent que la croissance rapide des data centers pourrait faire grimper les coûts d’électricité de 20 à 40 % dans les zones européennes à forte concentration d’infrastructures numériques, notamment à Paris. Déjà, en 2024, aux États-Unis, où la densification est plus avancée, les factures avaient bondi de 20 % dans plusieurs États à forte concentration de data centers, dont l’Ohio, la Pennsylvanie et la Virginie.

En France, la consommation électrique des data centers a progressé de 38 % en trois ans, dont 70 % provient de la région parisienne. RTE anticipe dans son bilan prévisionnel 2025 une multiplication par 4 à 8 d’ici 2035. En parallèle, le programme InvestAI prévoit la construction de cinq gigafactories IA en Europe, chacune dimensionnée à 1 gigawatt, soit la consommation annuelle de plus de 700 000 foyers. La sélection des cinq sites devrait intervenir avant la fin 2026.

Les normes annoncées le 3 juin portent sur l’efficacité des installations. La Commission n’a pas prévu de mécanisme pour répartir la charge tarifaire entre opérateurs et consommateurs résidentiels, ni de calendrier contraignant au-delà de l’évaluation des besoins en 2027.

Comme l’affirme notre confrère TheNextWeb, on peut se demander si l’UE ne va pas demander aux ménages du vieux Continent de réduire leur consommation aux heures de pointe pour absorber la demande croissante de ses data centers IA.