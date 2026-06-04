La Commission européenne a annoncé des normes minimales d’efficacité énergétique pour les data centers, dont la capacité installée devrait doubler d’ici 2030. Leur part dans la consommation électrique de l’UE dépasse déjà 2,5 %. Un label de durabilité était prévu le même jour, mais la Commission ne l’a pas publié.
La capacité des data centers européens devrait passer de 12 gigawatts en 2025 à 28 gigawatts d’ici 2030. La Commission a annoncé hier des normes minimales de performance pour les installations nouvelles et existantes, avec une évaluation des besoins attendue en 2027. Un label de durabilité couvrant la consommation d’eau et l’approvisionnement en énergie propre devait accompagner ces annonces. Mais, comme des responsables l’ont expliqué à Reuters, la Commission ne l’a pas publié, elle débat encore du traitement des installations alimentées par le nucléaire. Ces mesures s’inscrivent dans un paquet de souveraineté technologique publié le même jour, qui comprend aussi un règlement sur le cloud et l’IA et une révision du Chips Act.
Offre partenaire
Protection complète contre les intrusions, incendies et accidents domestiques
Offre partenaire
Les data centers irlandais absorbent déjà plus d’électricité que tous les foyers urbains du pays
En Irlande, les data centers ont absorbé 22 % de toute l’électricité nationale en 2024, davantage que l’ensemble des foyers urbains du pays. Aucun autre État membre n’affiche un ratio comparable. Le South Dublin County Council avait refusé en août 2024 le permis de construire d’un troisième data center Google, faute de capacité suffisante sur le réseau national et d’énergie renouvelable sur site. Depuis novembre 2021, EirGrid, l’opérateur irlandais du réseau de transport, n’a accordé qu’un seul permis de raccordement à un data center.
La Commission a cité ce contexte pour justifier une action coordonnée. « Si ces défis ne sont pas abordés dès maintenant au niveau de l’UE, ils pourraient s’aggraver considérablement et devenir plus difficiles à résoudre dans les années à venir », a-t-elle indiqué. D’après l’Agence internationale de l’énergie, les data centers représenteront 20 % de la croissance de la demande électrique dans les économies avancées d’ici 2030.
Une pression sur les réseaux que les normes d’efficacité ne suffisent pas à absorber
Des recherches citées dans les documents de la Commission indiquent que la croissance rapide des data centers pourrait faire grimper les coûts d’électricité de 20 à 40 % dans les zones européennes à forte concentration d’infrastructures numériques, notamment à Paris. Déjà, en 2024, aux États-Unis, où la densification est plus avancée, les factures avaient bondi de 20 % dans plusieurs États à forte concentration de data centers, dont l’Ohio, la Pennsylvanie et la Virginie.
En France, la consommation électrique des data centers a progressé de 38 % en trois ans, dont 70 % provient de la région parisienne. RTE anticipe dans son bilan prévisionnel 2025 une multiplication par 4 à 8 d’ici 2035. En parallèle, le programme InvestAI prévoit la construction de cinq gigafactories IA en Europe, chacune dimensionnée à 1 gigawatt, soit la consommation annuelle de plus de 700 000 foyers. La sélection des cinq sites devrait intervenir avant la fin 2026.
Les normes annoncées le 3 juin portent sur l’efficacité des installations. La Commission n’a pas prévu de mécanisme pour répartir la charge tarifaire entre opérateurs et consommateurs résidentiels, ni de calendrier contraignant au-delà de l’évaluation des besoins en 2027.
Comme l’affirme notre confrère TheNextWeb, on peut se demander si l’UE ne va pas demander aux ménages du vieux Continent de réduire leur consommation aux heures de pointe pour absorber la demande croissante de ses data centers IA.