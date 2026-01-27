soaf78

Dans une étude, EnergiRaven et le cabinet de conseil danois Viegand Maagøe estiment que si les réseaux étaient développés parallèlement à l’infrastructure d’IA, la chaleur résiduelle des centres de données pourrait suffire à alimenter au moins 3,5 millions de foyers d’ici à 2035.

donc ils recommandent de créer des infrastructures pérennes d’ici à 10 ans pour une techno qui n’est apparu seulement il y a 3 ans, qui n’a aucun modèle économique viable et qui est un désastre pour la planète…

Tuons les ia génératives inutiles, réservons ces gros DC pour la recherche scientifique, et on s’apercevra qu’on a pas besoin d’ia pour rédiger un mail, ni de faire des starter pack ou transformer sa photo façon ghibli ni pour faire une recherche simple, et qu’on a pas besoin de tous ces investissements faramineux…