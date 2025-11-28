Derrière l'écran de votre smartphone se cachent des hangars bourrés de serveurs qui tournent jour et nuit. Ces centres de données, véritables usines du numérique, stockent vos photos de vacances comme ils entraînent les modèles d'IA d'aujourd'hui et de demain. Le guide gouvernemental publié en cette fin de semaine fait le tri entre les catégories, allant du placard informatique d'entreprise aux mégacentres de colocation, en passant par les infrastructures dédiées au cloud ou au calcul haute performance pour l'intelligence artificielle.