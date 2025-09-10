Les projets d'installation peuvent aussi déclencher des procédures d'évaluation environnementale, voire nécessiter des autorisations spécifiques selon leur localisation. Les obstacles administratifs sont assez nombreux, on peut citer le défrichement, la législation Natura 2000 ou la protection des espèces notamment. « C'est bien sur le terrain que la protection de l'environnement se joue et les obligations HSE sont un excellent moyen pour progresser en la matière », conclut l'expert de Tennaxia.