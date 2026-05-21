L'ARCEP, l'autorité de régulation du secteur des télécoms, vient de publier ce jeudi 21 mai la cinquième édition de son enquête « Pour un numérique soutenable », et le bilan est pour le moins contrasté. D'un côté, les opérateurs télécoms réussissent enfin à tenir leur consommation à des niveaux acceptables. Et de l'autre, vous avez les centres de données, qui continuent de creuser l'écart, portés par des infrastructures qui changent carrément d'échelle et qui se multiplient. Sans oublier nos écrans, toujours plus grands et plus gourmands.