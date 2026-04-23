Le chiffre, le voici : 75 %. C'est la part de la croissance mondiale de la demande d'électricité couverte par le solaire seul en 2025. En ajoutant l'éolien, on atteint 99 %. Autrement dit, la totalité de l'appétit électrique supplémentaire de la planète a été satisfaite par deux sources propres. La production solaire a bondi de 636 TWh sur un an, soit une hausse de 30 %.

Ce qui rend ce chiffre différent des précédents, c'est le contexte. La production fossile a reculé de 0,2 % en 2025. C'est seulement la cinquième fois depuis l'an 2000 que ce recul se produit. Les quatre fois d'avant coïncidaient avec des crises économiques ou la pandémie. Cette fois, la demande mondiale a progressé de 2,6 %. C'est la montée des renouvelables qui a poussé le charbon vers le bas, pas un effondrement de l'activité. La nuance est capitale.

Le charbon a perdu 63 TWh de production sur l'année. Le gaz a légèrement progressé (+36 TWh, +0,5 %), sans compenser le recul. Ember estime que sans la croissance du solaire et de l'éolien depuis 2000, la production fossile serait aujourd'hui 30 % plus élevée. Trente pour cent. Sur l'ensemble de la planète.

Et puis il y a les batteries. Leurs coûts ont chuté de 20 % en 2024, puis de 45 % en 2025 (oui, quarante-cinq). Le déploiement a bondi de 46 %. Le monde a installé assez de capacité de stockage pour déplacer 14 % de la production solaire vers d'autres heures que le pic de midi. Le solaire ne s'éteint plus à la tombée du jour. Pas complètement, en tout cas.