Le premier semestre 2025 a été exceptionnel dans le domaine de l'énergie, si l'on se réfère à une nouvelle étude publiée par le think tank Ember Energy. Durant cette période, la croissance de la production d'énergies renouvelables (comprenant l'éolien et le solaire) a tout simplement dépassé celle de la demande mondiale d'électricité.

« Nous assistons aux premiers signes d'un tournant décisif. L'énergie solaire et éolienne connaît aujourd'hui une croissance suffisamment rapide pour répondre à la demande mondiale croissante en électricité. Cela marque le début d'une transition où l'énergie propre suit le rythme de la croissance de la demande » s'enthousiasme Małgorzata Wiatros-Motyka, analyste senior chez Embed.