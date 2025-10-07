L'année 2025 pourrait bien être un moment de bascule dans la production d'électricité au niveau mondial. Les énergies renouvelables supplantent de plus en plus les énergies fossiles.
Si l'on en croit les données de l'Agence internationale de l'énergie, l'on devrait dans les prochaines années atteindre le pic des énergies fossiles. Une bonne nouvelle pour la planète, puisque ces énergies sont les principales responsables des rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et de nouvelles données nous montrent que nous sommes aujourd'hui sur la bonne route.
La production d'énergie renouvelable croît plus vite que la demande en électricité en 2025
Le premier semestre 2025 a été exceptionnel dans le domaine de l'énergie, si l'on se réfère à une nouvelle étude publiée par le think tank Ember Energy. Durant cette période, la croissance de la production d'énergies renouvelables (comprenant l'éolien et le solaire) a tout simplement dépassé celle de la demande mondiale d'électricité.
« Nous assistons aux premiers signes d'un tournant décisif. L'énergie solaire et éolienne connaît aujourd'hui une croissance suffisamment rapide pour répondre à la demande mondiale croissante en électricité. Cela marque le début d'une transition où l'énergie propre suit le rythme de la croissance de la demande » s'enthousiasme Małgorzata Wiatros-Motyka, analyste senior chez Embed.
Le charbon commence à être remisé au placard
Dans le détail, on peut observer une croissance de la demande mondiale d'électricité de +2,6% durant le premier semestre 2025, représentant 369 térawattheures (TWh) supplémentaires. Durant cette période, la production d'énergie solaire a elle augmenté de +31% (306 TWh) et celle d'énergie éolienne de +7,7% (97 TWh), soit un total cumulé de 403 TWh.
La conséquence, c'est que les énergies fossiles sont dorénavant moins sollicitées. Alors que la demande en électricité augmente, durant ces six premiers mois de l'année, la production d'électricité issue des centrales à gaz a reculé de -0,2% (-6 TWh) et celle issue des centrales à charbon a baissé de -0,6% (-31 TWh). Le début d'une nouvelle époque ?