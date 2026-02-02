La situation est arithmétique et brutale. Les modèles d'intelligence artificielle générative, toujours plus denses, exigent une puissance électrique stable, massive et immédiate. Or, les énergies renouvelables souffrent d'une intermittence fatale pour des serveurs qui ne dorment jamais, et le nucléaire, bien que séduisant sur le papier, impose des délais de construction qui se comptent en décennies. Résultat, les opérateurs de data centers se transforment en clients privilégiés des centrales thermiques. Aux États-Unis, les gestionnaires de pipelines confirment une explosion des demandes de raccordement pour alimenter directement les fermes de serveurs, contournant parfois le réseau public saturé.

Cette frénésie explique pourquoi le patron d'Amazon tirait la sonnette d'alarme récemment : gagner la course à l'IA coûte une fortune en infrastructures, et l'énergie verte n'arrive tout simplement pas assez vite pour suivre la cadence infernale imposée par la concurrence. Les belles courbes de croissance de l'IA se heurtent au mur de la réalité physique. On ne code pas une centrale électrique comme on déploie une mise à jour logicielle, et les GAFAM redécouvrent dans la douleur que la transition énergétique n'est pas compatible avec leur calendrier de croissance exponentielle.