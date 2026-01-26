Si vous pensiez que la Silicon Valley marchait main dans la main, détrompez-vous. La fracture est totale et elle est idéologique. D'un côté, nous avons les faucons de la sécurité comme Dario Amodei, le patron d'Anthropic. Il n'a pas fait dans la dentelle en affirmant que laisser partir les puces les plus puissantes vers la Chine, c'est « comme vendre des armes nucléaires à la Corée du Nord ». La métaphore est brutale, mais elle pose le décor : la technologie est devenue une munition de guerre, et l'exportation de semi-conducteurs une trahison potentielle.

De l'autre côté du ring, Andy Jassy a joué les rabat-joie de service. Alors qu'Amazon profite massivement de la manne actuelle, son patron a tiré la sonnette d'alarme avec un cynisme rafraîchissant. Son message ? L'énergie manque. Il admet que les ressources électriques ne sont « pas aussi abondantes que nécessaire » et prévient qu'Amazon devra financer ses propres centrales pour ne pas faire sauter le réseau public. C'est la stratégie de la terre brûlée : en semant le doute sur la capacité énergétique mondiale, il consolide sa position de géant capable, lui, de payer la facture nucléaire.