Et l'année 2025 restera dans les annales comme un tournant majeur. Huang a révélé qu'avec plus de 100 milliards de dollars investis mondialement dans le capital-risque, l'essentiel des fonds a convergé vers ce qu'il nomme les « entreprises natives IA ». Ces sociétés touchent à tout, à la santé et à la finance, mais aussi à la robotique et à l'industrie manufacturière. Des secteurs où, selon ses mots, « pour la première fois, les modèles sont suffisamment performants pour servir de base à de nouveaux développements ».