L'homme d'affaires ne croit ainsi pas que les intelligences artificielles vont un jour dépasser l'humain. Pour lui, l'humain ne sera pas capable de mettre au monde un outil qui lui soit supérieur, il sera simplement capable de créer des IA à son image.

« Je crois qu'il est possible de créer une machine qui imite l'intelligence humaine et qui soit capable de comprendre des informations, de comprendre des instructions, de décomposer un problème, de résoudre des problèmes et d'effectuer des tâches » a-t-il résumé.

Par contre, si l'IA ne devrait pas nous marcher dessus, elle devrait rapidement devenir un assistant indispensable à la marche en avant de l'humanité – une prothèse dont on ne pourra plus se passer. « Dans quelques années, peut-être deux ou trois ans, 90 % des connaissances mondiales seront probablement générées par l'IA » prophétise dans ce cadre Jensen Huang. Bonne ou mauvaise nouvelle ?