Le patron de NVIDIA Jensen Huang vient de passer dans le podcast de Joe Rogan. Ce qui lui a donné l'occasion de parler de l'avenir de l'IA, qu'il refuse à voir comme étant sombre.
Jusqu'où ira l'IA ? Et si elle atteint ce fameux stade de la superintelligence, à partir duquel nous serions dépassés, ne risquerait-elle pas de devenir tout simplement le danger ultime pour la race humaine ? C'est une question qui se pose depuis l'émergence et les progrès des chatbots à la ChatGPT, et une question qui a été discutée par un des acteurs les plus importants du domaine : le patron de NVIDIA, Jensen Huang.
« L'apocalypse de l'IA n'aura jamais lieu » affirme Jensen Huang
Certains grand noms de l'IA comme Ilya Sutskever craignent les potentiels effets négatifs d'une superintelligence. Mais pas Jensen Huang. L'homme qui a sûrement le plus bénéficié de l'évolution de l'industrie ces trois dernières années vient de faire un passage dans le podcast de Joe Rogan, pour y notamment calmer certaines peurs.
Alors que Joe Rogan lui a demandé s'il n'y avait pas de danger à ce que l'IA nous remplace un jour en tant qu'espèce dominante sur la planète, sur un modèle à la Terminator, Jensen Huang a été clair sur le sujet. « L'apocalypse de l'IA n'aura jamais lieu » a-t-il pu assurer.
90% du savoir devrait être généré par les IA dans les prochaines années
L'homme d'affaires ne croit ainsi pas que les intelligences artificielles vont un jour dépasser l'humain. Pour lui, l'humain ne sera pas capable de mettre au monde un outil qui lui soit supérieur, il sera simplement capable de créer des IA à son image.
« Je crois qu'il est possible de créer une machine qui imite l'intelligence humaine et qui soit capable de comprendre des informations, de comprendre des instructions, de décomposer un problème, de résoudre des problèmes et d'effectuer des tâches » a-t-il résumé.
Par contre, si l'IA ne devrait pas nous marcher dessus, elle devrait rapidement devenir un assistant indispensable à la marche en avant de l'humanité – une prothèse dont on ne pourra plus se passer. « Dans quelques années, peut-être deux ou trois ans, 90 % des connaissances mondiales seront probablement générées par l'IA » prophétise dans ce cadre Jensen Huang. Bonne ou mauvaise nouvelle ?