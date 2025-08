mamide

Demander à plusieurs IA et comparer les réponses … Euhhh c’est ce que je fais (et beaucoup d’autres d’ailleurs) depuis la création de ChatGPT, Claude, Gemini et autres

Le problème c’est que ces IA sont tous presque pareilles et donc donnent toutes de mauvais résultats surtout dans certains domaines comme la Grammaire que j’ai déjà critiqué … le fonctionnement de l’IA ne permet pas de maîtriser toutes les nuances du langage et de la langue (surtout les sens connotés, la sémantique et tout le reste) une IA est incapable de deviner quel sens précis d’un mot est utilisé dans tel ou tel contexte … car elle est entraîner à apprendre indirectement la grammaire et les langues mais en vrai elle apprend pas vraiment la grammaire elle ne sait pas ce qu’est un verbe mais elle a un modèle qui prédit comment il fonctionne.

Comme quoi pas besoin d’avoir des Milliards $ pour savoir réfléchir Mister Jensen

Monsieur Nvidia nous explique que le cerveau humain est plus fiable que l’IA … waouhh un scoop de malade !