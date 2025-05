ChatGPT peut endosser une grande variété de rôles et notamment celui de mentor. Proposez à l'IA de vous motiver et de vous inspirer avec un prompt de style : « Agis comme un mentor créatif, étrange mais brillant. Donne-moi un discours d'encouragement, une mission bizarre et un avertissement sur une chose que je devrais éviter en matière de créativité. »