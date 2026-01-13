Et quand il a parlé de « personnes très respectées » sans citer de nom, beaucoup ont pu reconnaître en filigrane une figure comme le patron d'Anthropic (Claude), Dario Amodei. Celui-ci s'est fait depuis déjà un certain temps l'avocat de régulations du secteur de l'intelligence artificielle, et prédisant par ailleurs la fin de « la moitié des emplois de cols blancs » du fait de l'IA.

Pour Jensen Huang au contraire, on a surtout vu pour le moment la force de cette technologie encore en plein développement, et qui en plus, à son sens, aurait déjà été partiellement sécurisée.

« La technologie est désormais capable de faire ce que nous lui demandons, vous voyez ? La première partie de la sécurité d'un produit, c'est qu'il fonctionne comme annoncé. La première partie. La sécurité, c'est la performance attendue. La première partie de la sécurité d'une voiture, ce n'est pas qu'une personne va sauter dans la voiture et l'utiliser comme un missile. La première partie de la voiture, c'est qu'elle fonctionne comme annoncé » a défendu le milliardaire de 62 ans. Va-t-il réussir à convaincre ?