Les chiffres donnent le vertige et racontent une histoire de croissance débridée. Selon les documents consultés, la consommation d'eau de Microsoft, qui s'élevait déjà à 7,9 milliards de litres en 2020, a grimpé à 10,4 milliards en 2024. Mais le pire est à venir : les projections internes estiment que la demande pourrait tripler pour atteindre 28 milliards de litres d'ici 2030. Face à la polémique, Microsoft tente de calmer le jeu en affirmant que la hausse ne sera « que » de 150%. Une nuance sémantique qui peine à masquer l'urgence.

Cette gloutonnerie hydrique a même fini par agacer la Maison-Blanche. Donald Trump a publiquement pointé du doigt l'impact des data centers sur les communautés locales, forçant Brad Smith à dégainer en catastrophe un plan en cinq points pour devenir une « entreprise d'IA axée sur la communauté ». Une tentative de pompier pyromane alors que des régions déjà sous tension hydrique, comme l'Arizona ou l'Espagne, accueillent ces infrastructures voraces.