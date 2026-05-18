Le projet Big Nuage, qui évoque un data center enfoui sous terre dans le Saumurois, a été pensé pour atteindre les 200 mégawatts de puissance, soit autant que la consommation électrique annuelle d'une ville de 150 000 habitants. En France, les 320 à 350 centres de données existants sont pour la plupart concentrés en région parisienne, un territoire qui arrive à saturation, faute de foncier disponible et de capacité électrique suffisante. Ouest-France en dit plus sur le projet ce lundi qui, vous allez le voir, n'est pas inédit pour autant.