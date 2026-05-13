Un reproche revient souvent dans le débat sur la souveraineté : les serveurs, eux, tournent sur du matériel Intel, AMD ou Dell, américain, donc. Il y en a, dans le data center de Free Pro. Difficile, encore en 2026, de faire autrement s'agissant du hardware. Mais William Méauzoone balaie cet argument. « Il y a un monde entre le fait de poser ta donnée chez un Américain et le fait que le processeur qui tourne dans un serveur est Américain. » Rémy Cadeau abonde : « C'est un faux débat. L'enjeu, c'est la donnée et son exploitation. » Les deux s'accordent à dire qu'ils attendraient volontiers du matériel européen, mais que l'absence d'alternative aujourd'hui ne remet pas en cause la souveraineté de la chaîne.