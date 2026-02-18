Spécialiste français du cloud souverain, Leviia lance une offre futée avec suite collaborative, notamment dédiée aux familles. Pour 27 euros TTC par mois, Microsoft a du souci à se faire.
Leviia va-t-il rendre le cloud dit « souverain » accessible à tous les Français ? C'est toute l'ambition de la société cofondée par William Méauzoone, qui vient de lancer Squad, une offre cloud pensée pour les particuliers mais aussi les petites structures comme les TPE. Avec du stockage, un agenda, du partage de fichiers et une édition collaborative de documents, tout est là, accessible en quelques clics sur le web, sans engagement. Et pour moins cher que Microsoft 365, avec vos données bien au chaud en France.
Un cloud français qui refuse la prise de tête
Jusqu'ici, les solutions cloud françaises existaient bel et bien. Le problème, c'est qu'elles s'adressaient souvent aux grandes entreprises. Les artisans, professions libérales, petits commerces et surtout le grand public, les familles ? On les retrouvait hélas coincés en train de demander un devis, de négocier avec des commerciaux, de configurer des solutions pensées pour d'autres. Bref, impossible d'accéder simplement à un cloud souverain.
Avec Squad, Leviia inverse totalement la logique. L'offre est disponible en libre-service sur leviia.com, sans passer par un commercial, sans engagement, avec un remboursement sous 30 jours si ça ne convient pas. William Méauzoone, cofondateur de Leviia, explique que « lorsqu'une famille ou une très petite entreprise veut protéger ses données, nous devons pouvoir lui dire oui tout de suite. »
Concrètement ? Pour 27 euros TTC par mois, cinq utilisateurs peuvent profiter de 2 To de stockage, du partage de fichiers, d'un agenda partagé et de l'édition collaborative de documents. De quoi gérer sereinement une microentreprise ou organiser la vie de famille, sans forcément se ruiner. Et attendez la suite !
Plus d'espace que Microsoft, et des données stockées en France quoi qu'il arrive
Comparons l'offre de Leviia avec Microsoft 365 Business Basic. Chez le géant américain, comptez 31,20 euros HT pour cinq utilisateurs avec seulement 1 To de stockage partagé. Squad affiche 27 euros pour le même nombre d'utilisateurs, mais avec le double d'espace de stockage. La bonne nouvelle, c'est que Leviia, entreprise soutenue par Xavier Niel, propose aussi une offre 1 utilisateur, baptisée SOLO, qui démarre à 2,40 euros TTC.
La vraie différence se situe ailleurs. Là où Microsoft stocke vos données aux États-Unis, exposées au Cloud Act et au FISA, Leviia héberge tout en France, sous juridiction française. « Si nous voulons que la souveraineté numérique entre dans le quotidien des Français, il n'y a pas d'autre chemin que de la rendre accessible simplement », souligne William Méauzoone.
Dans un contexte géopolitique tendu, la demande explose et, avec déjà 1,5 million d'utilisateurs et 1 000 clients professionnels conquis, la start-up a de la marge, avec 3 millions de TPE et des dizaines de millions de foyers français à conquérir. Leviia sait que le chemin sera long pour proposer une offre comparable à celle de Microsoft d'un point de vue services, mais l'entreprise fait son bonhomme de chemin et ne compte pas relier les valeurs qui font sa force.
Petit teasing… sur un reportage à venir
Chers lecteurs, nous avons récemment été conviés à visiter le siège de Free Pro, avec Leviia à Marseille, ainsi qu'un des datacenters du groupe, toujours dans la cité phocéenne. Nous vous proposerons, sur Clubic, un reportage sur ce déplacement dans les prochains jours. Restez connectés ;)