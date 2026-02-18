GMorineau

Ok pour la souveraineté, pas ok pour le coût chez Microsoft 365 Famille. C’est 6 comptes (principal et 5 membres de la famille, sous le même toit), avec 1TB pour chaque utilisateur, pour un coût total à l’année qui va entre 105€ à 130€. À titre de rappel, cet abonnement permet l’installation des logiciels sur 5 dispositifs (poste fixe, tablette, ordinateur portable, téléphone, etc) par utilisateur plus l’utilisation des outils en ligne.

Donc le prestataire français à comme atout seulement la souveraineté, ce qui n’est pas du tout négligeable. De là dire qu’il offre plus de services, à moindre prix, c’est malheureusement faux.