Ce qui est interdit de facturer est tout aussi explicite. Un fournisseur ne peut pas vous faire payer sa documentation technique, même si elle vous a été utile pour migrer, car elle existe déjà, elle a déjà été payée. Même logique pour les outils de communication : si le canal existait avant votre départ, son coût de création ne vous incombe pas. Seule l'utilisation réelle pendant la migration peut, à la marge, entrer en ligne de compte.